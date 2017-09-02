تحالف كردفان الكبرى يرفض ويدين إعلان الطوارئ فى كردفان !
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بسم الله الرحمن الرحيم يدين تحالف كردفان الكبرى إعلان الوالى المجرم والمطلوب للمحكمه الجنائيه المدعو أحمد هارون حالة الطوارئ فى كردفان لسبب بسيط جمع السلاح معلومة الجهة ومعروفه التى قامت بتسليح المليشيات التابعه للمؤتمر الوطنى وبناءا عليه يجب على المؤتمر الوطنى جمع وسحب كل السلاح الذى سلمه لمافيا الحروب وقتل المدنيين الأبرياء والشيوخ والأطفال والنساء وتأجيج نزاع القبائل ببث الفتن وترويج روح الكراهيه والشحناء والبغضاء . ليس فى كردفان ما يستدعى حالة إعلان الطوارئ بدليل زيارة الهارب الكبير عمر البشير لجنوب كردفان وإرسال رسائله من هناك للقائد عبد العزيز الحلو للعودة وتعيينه واليا لجنوب كردفان . عبد العزيز الحلو مشكلته ليست هى المناصب مشكلته تهميش كردفان الكبرى وظلم أهلها وإضطهادهم وإستعبادهم وقهرهم ظلما وعدوانا وبناءا عليه إعلان حالة الطوارئ باطل وما بنى على باطل فهو باطل ولا يحق إلا الحق والحق أحق أن يتبع . مكتب تحالف كردفان الكبرى الرئيسى / فرنسا الرئيس الفاضل محمود أبوبكر ومسؤول الإعلام والعلاقات الخارجيه عثمان الطاهر المجمر 2 / 9 / 2017