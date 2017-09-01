بيان هيئة محامي دارفور حول الإفراج بالضمان عن أبناء دارفور المحبوسين في البلاغ بالنمرة 23/2017
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أفرجت نيابة أمن الدولة اليوم عن المذكورين أدناه من أبناء دارفور والذين ظلوا رهن الإعتقال فالحبس منذ ديسمبر 2016 وهم :- 1- عبد الحميد عبد الله عبد الكريم 2- آدم محمد عبد البشير عبد الباري 3- حافظ إدريس الدومة 4- صديق احمد علي 5- مختاراسحق ابكر 6- ابوبكر عثمان احمد 7- نصر الدين عشر يحي 8- موسي احمد علي
وإذ توكد الهيئة أن وقائع البلاغ لا أساس لها من الصحة وستباشر في ذات الوقت متابعة إجراءاته وإلي حين شطبه أمام النيابة أو لدي المحكمة تثمن مراجعة البلاغ في هذه المرحلة بواسطة نيابة أمن الدولة وإطلاق سراح المذكورين أعلاه بالضمان العادي بمتابعة مباشرة من رئيس نيابة امن الدولة المستشار بابكر عبد اللطيف مما أدخل الفرحة في نفوس أسر المفرج عنهم وأطفالهم وعموم معارفهم .
هيئة محامي دارفور 31/اغسطس/2017 التاسع من ذي الحجة