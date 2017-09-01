حركة/ جيش تحرير السودان تنعي شهيدا آخر في أحداث جامعة أم درمان الإسلامية
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بمزيد من الحزن والأسي تنعي حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور الطالب بجامعة النيلين ، كلية الإقتصاد ، المستوي الثالث ، أشرف الهادي برمة عضو الجبهة الشعبية المتحدة UPF والذي أستشهد قبل قليل جراء الإصابة التى لحقت به إثر الإعتداء الغاشم الذي نفذته رباطة المؤتمر الوطنى علي داخلية الطلاب بجامعة أم درمان الإسلامية ليلحق برفيقه جيفارا .
نسأل الله تعالي أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء ، ويلهم آله وذويه ورفاقه وزملائه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
إن دماء شهدائنا لن تضيع هدرا وسوف نقتص لهم من القتلة والمجرمين.