تجمع قوي تحرير السودان: بيان حول اغتيال الطالب جعفر محمد (جيفارا )
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الأمة الإسلامية تستقبل تباشير عيد الأضحى و حجاج بيت الله الحرام صائمون و واقفين بعرفة و نظام الإبادة الجماعية في السودان الإستبدادي الفاشي يحرك جحافل مليشياته و قواته الأمنية لمهاجمة طلاب عزل في السكن الطلابي؛ يعتصرنا الحزن لسماع نبأ اغتيال طالب أعزل صباح اليوم الموافق 31ا أغسطس 2017 . على وهو الشهيد / جعفر محمد عبد الباري (جيفارا) الطالب لكلية الآداب جامعة النيلين وعضو الجبهة الشعبية المتحدة (UPF)، إثر هجوم بربري غادرة من قبل مليشيات النظام و اجهزته الأمنية ؛ على داخليات جامعة أم درمان الإسلامية.
ذهب روح الشهيد الي الرفيق الأعلى ليلتقي برفاقه الشهداء من الطلاب ، المناضلين و عموم جماهير شعبنا الذين اغتالتهم نظام المؤتمر الوطني بمليشياته، تقبله الله و رفاقه. نتقدم بالعزاء لأسرة الطالب الشهيد/ جعفر محمد و لأنفسنا و رفاقنا في الجبهة الشعبية المتحدة و حركة / جيش تحرير السودان - قيادة عبدالواحد محمد النور، و نؤكد اننا ماضين في تعهدنا لإسقاط النظام ومحاسبة كل المجرمين، الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني ليكونوا إبرة الطغاة . و ندعو كل القوى الطلابية لتأسيس منبر موحد لمناقشة القضايا المصيرية و لمقاومة هجوم مليشيات النظام و أجهزته الأمنية .