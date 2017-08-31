تحالف المعارضة السودانية بكندا: لا لاستغلال القضاء لقهر الخصوم السياسيين في السودان
التفاصيل
سياسة تصفية المعارضين أو إرهابهم هي إحدى أدوات نظام الخرطوم في التعامل مع من يخالفه في الرأي أو ينتقد سياساتة اللامسئولة والتي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه. التردي والفساد الذي ضرب باطنابه مرافق الدولة لم يستثن أحدى السلطات الثلاثة وهي القضاء الذي صار يتلقي تعليماته من اجهزة الامن السودانية، الانفلات الأمني والهروب من العدالة وارتكاب جرائم محمية بالقانون واستنساخ قوانين التحلل التي تسمح لمنسوبي النظام الحاكم في الخرطوم ممارسة فسادهم خير شاهد على عدم استقلالية ما يسمى بالقضاء السوداني في عهد النظام الحاكم. مايتعرض له الطالب عاصم عمر من محاكمات من قضاء يفتقد لابسط قيم النزاهة والحياد والمهنية نرفضه ولن نقبل بنتائجه، ونحمل النظام تبعات مؤامرة يسعى بها لتخويف الطلاب السودانيين من ممارسة حقوقهم المشروعة والمطالبة بها ونطالب من القضاء الذي يلاحق الطالب عاصم عمر أن يحاسب قتلة شهداء سبتمبر ٢٠١٣ والذين بلغ عددهم ٢٧٣ شهيدا، أن يفصل في قضايا الفساد الموثقة من منسوبي النظام. أغسطس ٢٠١٧ تحالف المعارضة السودانية بكندا مجدي عبدالمنعم حسن أمين الإعلام والناطق الرسمي //////////////