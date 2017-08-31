بيان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد) حول الحكم الصادر بحق الطالب عاصم عمر
التفاصيل
*يشجب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي الحكم الصادر بحق الطالب الجسور عاصم عمر بإدانته تحت المادة ١٣٠ ق.ج القتل العمد ويعلن تصعيد النضال ضد النظام والمحاكمات السياسية* ..
*أصدرت محكمة الجنايات بالخرطوم وبتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧م حكمها المجافي لكل الاعراف القانونية بإدانة الطالب عاصم عمر الطالب بجامعة الخرطوم على خلفية الأحداث التي تلت قرار النظام بتفكيك جامعة الخرطوم وبيع مبانيها ابريل ٢٠١٦م،متهمة الطالب الجسور وعضو مؤتمر الطلاب المستقلين بالتسبب في مقتل أحد منسوبي الشرطة ، والجميع يعلم أن هذا الحكم كغيره من الاحكام المفتقرة الى الحجج والاسانيد القانونية يوضح ان المحاكمة برمتها لاتعدو ان تكون غطاءا قضائيا لتمر من تحته المسرحية التي حيكت فصولها بدقة محاولة الاسقاط بها في أيدي المناضلين ، فقد شابت المحاكمة من الشكوك ما يوضح تماما براءة الصنديد عاصم من الفرية التي يحاولون عمدا - حيث يجوز لفظ العمد - به وهو من يعرفه كل من عركه بالشرف والالتزام* ..
*وبهذا القرار عرت سوءتها وكشفت عن انعدام الارادة الحرة لدى المؤسسة العدلية التي أضحت في ظل نظام القهر عبارة عن دمية تتلاعب بها المصالح تمكيناً لبقاءه ، فأصدرت حكمها المسيس بالإدانة لتحفظ ماء وجه سلطتها القبيح ، ولم تعير اهتماما للمرافعة الختامية التي قدمتها هيئة الدفاع عن الحبيس عاصم ولم توفيها حقها* ..
*عاث النظام فسادا في جميع مفاصل الدولة السودانية منذ ان سطا زبانيته على السلطة واغتصب إرادة الشعب ١٩٨٩م ، ولازال يواصل تلوين اشكال بطشه ومحاولاته لاخراس الأصوات التي تعلو مناوئة لسلطته الغاشمة* ..
*هذه الممارسات اللا أخلاقية من قبل سلطة قضائية مسيسة واجهزة أمنية مأجورة تستوجب إلتفافا وتوحدا من كافة القوى الوطنية الشريفة وعلى رأسهم الطلاب والشباب وشرفاء المناضلين وبهذا نؤكد على تصعيد نضالنا ضد سلطة القهر ومواجهة النظام الفاشي وتحدي سياسات البطش والتنكيل بإنتفاضة شاملة حتى إسقاطه واستعادة حرية الوطن والمواطن وإقامة البديل الديمقراطي على الأسس التي تكفل الحريات وتصون كرامة الوطن المهدرة* ..
*عاش نضال الطلاب* *عاش نضال الشعب السوداني* *والحرية لعاصم وجميع الشرفاء في معاقل النظام* *الخزي للجلاد*
*الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي* *(حشد الوحدوي)*