فى اطار استعداداته الإنتخابية ،قام التحالف الديمقراطى للمحامين صباح اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس للعام 2017 عن طريق رئيسه الأستاذ / جلال الدين محمد السيد بتقديم طلب مكتوب إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة قبول المحامين بغرض تسليم التحالف بصورة معتمدة من سجل المحامين ، وذلك حتي يتمكن التحالف الديمقراطي للمحامين من إعداد قائمة مرشحيه التى سيخوض من خلالها انتخابات النقابة لدورة ٢٠١٧ -2021 ،ولتمكينه أيضاً من معرفة أهلية الناخبين والمرشحين وتصحيح أى أخطاء قد تشوب السجل . كما تزامن تقديم هذا الطلب مع طلبات مماثلة تم ايداعها للجنة بصورة فردية بواسطة الأساتذة / نوال أبوقصيصة وبكرى جبريل ورجاء بن ادريس، باعتبارهم من ضمن أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمعرفة أهلية الناخبين والمرشحين، ولتحديد رغبتهم فى خوض السباق الإنتخابى من عدمه . وقد شهد تقديم هذه الطلبات واستلامها بواسطة لجنة قبول المحامين عبر سكرتيرة رئيس اللجنة إثنان من الزملاء المحامين، وهما : الأستاذ / منتصر حمد والأستاذ /محمد شمينا . هذا ويفترض أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال فترة قريبة حسب ما أفادت به اللجنة .
التحالف الديمقراطى للمحامين ( بيان حول طلب الحصول على سجل المحامين)
- التفاصيل
-
فى اطار استعداداته الإنتخابية ،قام التحالف الديمقراطى للمحامين صباح اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس للعام 2017 عن طريق رئيسه الأستاذ / جلال الدين محمد السيد بتقديم طلب مكتوب إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة قبول المحامين بغرض تسليم التحالف بصورة معتمدة من سجل المحامين ، وذلك حتي يتمكن التحالف الديمقراطي للمحامين من إعداد قائمة مرشحيه التى سيخوض من خلالها انتخابات النقابة لدورة ٢٠١٧ -2021 ،ولتمكينه أيضاً من معرفة أهلية الناخبين والمرشحين وتصحيح أى أخطاء قد تشوب السجل . كما تزامن تقديم هذا الطلب مع طلبات مماثلة تم ايداعها للجنة بصورة فردية بواسطة الأساتذة / نوال أبوقصيصة وبكرى جبريل ورجاء بن ادريس، باعتبارهم من ضمن أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمعرفة أهلية الناخبين والمرشحين، ولتحديد رغبتهم فى خوض السباق الإنتخابى من عدمه . وقد شهد تقديم هذه الطلبات واستلامها بواسطة لجنة قبول المحامين عبر سكرتيرة رئيس اللجنة إثنان من الزملاء المحامين، وهما : الأستاذ / منتصر حمد والأستاذ /محمد شمينا . هذا ويفترض أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال فترة قريبة حسب ما أفادت به اللجنة .