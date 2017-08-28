بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول محاكمة الطالب/ عاصم عمر
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ظللنا نتابع عن كثب قضية الطالب/ عاصم عمر حسن ، عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم والتى حدد لها يوم غد الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم ، وهو يواجه عقوبة الإعدام في إتهامات لا دليل لها بل هى محاكمة سياسية بإمتياز الغرض منها إرهاب الحركة الطلابية والمعارضين عبر محاكم تفتيش لا تمت إلي العدالة بصلة.
عشرات الطلاب تم إغتيالهم بواسطة الأجهزة الأمنية ومليشيات النظام داخل الجامعات السودانية ولم تتم محاكمة أي من الفاعلين رغم معرفة مرتكبي هذا الجرائم ووجود كافة الأدلة والشهود التى تؤكد تورطهم إلا أن العدالة في السودان يمارسها النظام بإنتقائية ويسخرها لإغتيال وإرهاب المعارضين .
إن قضية الطالب عاصم عمر هى قضية كل الحركة الطلابية وشرفاء السودان ، ويجب التصدي لهذه المحاكمة الجائرة عبر كافة الوسائل وإنقاذه من المحاكمة السياسية ومسرحية الإغتيال التى يعدها النظام.
إن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تناشد كل عضويتها لا سيما قطاع الشباب والطلاب وكل القوي السياسية والمدنية بأن يشكلوا حضورا في جلسة محاكمة الطالب عاصم المزمع إنعقادها يوم غد الثلاثاء 29 أغسطس 2017م ، وتحويل محاكمة عاصم إلي محاكمة للنظام وجهازه القضائي المسيس.
محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الحركة 28 أغسطس 2017م