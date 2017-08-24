حزب التحرير: إن سكوت الحكومة عن قول مبارك المهدي بالتطبيع مع (كيان يهود) وعدم محاسبته ومساءلته جريمة أخرى وخيانة للأمة

التفاصيل نشر بتاريخ: 24 آب/أغسطس 2017