الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: إعتماد خطة إستراتيجية لثلاثة سنوات قادمة
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22 اغسطس 2017
انعقد خلال الاسبوع الاول من اغسطس الجاري،2017، الاجتماع السنوي السابع لمجلس أمناء المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً. ناقش الاجتماع تقارير الأداء التنفيذي، تقرير المراجع المالي الخارجي، مجموعة اللوائح والسياسات الداخلية، مسودة الخطة الإستراتيجية الجديدة للمجموعة، بالإضافة الى تجديد وتطوير ادوار عضوية مجلس الأمناء. وقد اتخذ مجلس الأمناء عدد من القرارات والتوصيات وفقاً لجدول اعماله. وحددت الخطة الإستراتيجية الجديدة المجازة من اجتماع مجلس الأمناء، والتي تمثل برنامج عمل الديمقراطية أولاً للثلاث سنوات القادمة، سبتمبر 2017- سبتمبر 2020، حددت ثلاثة مجالات عمل رئيسية، شملت قضايا الحكم وتعزيز الشفافية، تعزيز مشاركة القوى المدنية في السلام والعمليات السياسية، والمناصرة والسياسات والاعلام. كما تم الإتفاق على تنوع وتعدد المبادرات والانشطة المندرجة تحت مجالات العمل الثلاثة. وطلب المجلس من الجهاز التنفيذي تطوير المشاريع الخاصة ببرامج العمل الرئيسية الثلاثة، حيث تضمنت توصياته استمرار المساهمة في بناء وتطوير التيار المدني العامل من اجل التغيير بدعم عمل المبادرات القاعدية، التجسير بين المجتمع المدني في مناطق النزاع والمركز، تطوير عمل المجموعة في مبادرة تعزيز الشفافية لتشمل المساهمة في تطوير حركة سودانية لمحاربة الفساد، العمل مع القوى السياسية الديمقراطية في مجالات الدعم الفني، خلق شراكات وتطوير منظور سوداني وسط القوى السياسية والمفكرين السودانيين والمجتمع المدني حول القضايا الفكرية والسياسية والاقليمية الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار في السودان ومحيطه مثل قضايا محاربة التطرف والارهاب، الهجرة، التنمية العادلة، التحالفات الاقليمية، والسياسة الاثنية. كما شهد الإجتماع إختيار قيادة جديدة لمجلس الأمناء، وتكملة عضويته وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة وذلك بعد إنقضاء أجل الدورتين للعضوية السابقة، حيث وجه المجلس صوت تقدير لعضويته السابقة لما قدموه من دعم وتوجيه استراتيجي. كما تم تكليف عضوية مجلس الامناء الجديدة بقيادة عدد من اللجان المتخصصة مثل لجنة المناصرة والإتصال السياسي، لجنة الفكر والبحوث ولجنة العلاقات الخارجية وإستقطاب الدعم. وإختتم الإجتماع اعماله بتوجيه صوت شكر وتقدير للمدير التنفيذي المكلف للمجموعة، وذلك بعد اكتمال مهامه في الإصلاح والانتقال التي سبق وان كلفه بها مجلس الامناء، كما قام المجلس باعتماد تعيين مدير تنفيذي جديد للمجموعة. وقام مجلس الأمناء بالاشادة بمجهودات الفريق التنفيذي العامل لمثابرتهم وإلتزامهم وعملهم الدوؤب في الاعلاء من مساهمات وادوار المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً خلال الفترة الماضية .
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