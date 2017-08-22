المنتدي المصري السوداني: دعوة تابين المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم
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يتشرف المنتدي المصري السوداني بدعوتكم للمشاركه في تأبين فقيدة الديمقراطية وأول برلمانية في الشرق الأوسط المناضلة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم وذلك يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس 2017 في تمام الساعة 7.30 مساءا بمكتب (حق) للمحاماه وأعمال القانون 6أ شارع قصر النيل الدور الثاني، وسط البلد، القاهرة. الرائدة فاطمة أحمد إبراهيم التي اشتهرت بالعمل في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية من مواليد الخرطوم 1932، وتعتبر أول سيدة سودانية تنتخب كعضو برلمان في الشرق الأوسط في مايو1965م، ومن أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة والسياسة في السودان . اشتركت في العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية وقادت عددا منها، واختيرت رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1991، وهذه المرة الأولى التي تنتخب فيها امرأة عربية أفريقية مسلمة ومن العالم الثالث لهذا الموقع. حصلت في عام 1993 على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنحت الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنيا عام 1996م لجهودها في قضايا النساء ومكافحة استغلال الأطفال، وهي أرملة المرحوم الشفيع احمد الشيخ أحد ابرز قيادات الحزب الشيوعى السوداني، توفيت في لندن فجر السبت 12 اغسطس 2017. -- Wadah Tabir General Coordinator Arab Coalition for Sudan - ACS ----------------- Uganda Office (Main): (SDFG Office) P.O. Box 250, Ntinda, Kampala, Uganda Tel. +256778849852 ----------------- Egypt Office: Yassen Ragheb St.. from Gamal El Din Kassem,/8th district,, behind El Serag Mall, building No. 2, 1st floor, flat No. 3 Nasr City, Cairo- Egypt Tel. +202227585- +20222753975 Fax: +20222874073- Cell: +201009240291 ----------------- USA Office: 7609 Wildwood Court /Lorton,VA 22079 USA Tel. + 1 (703)477-1949 ----------------- Website: www.acsudan.org Facebook: https://www.facebook.com/ACSUDAN Twitter: https://twitter.com/ACSUDAN
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