رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي القائد عبد الله إبراهيم أحمد آرو
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بمزيد من الحزن والأسي ينعي الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ، المغفور له بإذن الله القائد/ عبد الله إبراهيم أحمد آرو الذي حدثت وفاته صباح يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2017م بالأراضي المحررة إثر علة له تمهله طويلا.
كان الفقيد عليه الرحمة بطلا من أبطال جيش تحرير السودان وقائدا للفرقة الثالثة ، كرس حياته لخدمة الثورة ومشروع التحرير ، قاوم بضراوة مع رفاقه الأماجد وصدوا كل هجمات مليشيات المؤتمر الوطنى وإستماتوا ببسالة في الدفاع عن شعبهم والأراضي المحررة ، وبفقده فقدت الحركة أحد أركانها العسكرية المهمة.
التعازى لأسرة الفقيد ومعارفه ورفاقه في الحركة وضباط وضباط صف وجنود جيش تحرير السودان وكافة قطاعات الحركة وجماهيرها الممتدة داخل وخارج الوطن.