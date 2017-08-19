بيان هيئة محامي دارفور في مواساة الشعب السوداني في فقده الجلل الأستاذة / فاطمة احمد ابراهيم رائدة حركة الحقوق النسوية المدنية السودانية
التفاصيل
قال تعالي (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) آل عمران صدق الله العظيم
إنتقلت إلي جوار ربها رائدة حركة الحقوق المدنية النسوية السودانية الأستاذة فاطمة احمد ابراهيم بعد مسيرة حياة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة قضايا وطنها توجتها بنيل عضوية البرلمان كأول إمراة برلمانية في السودان وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط , لقد وضعت الفقيدة الراحلة حجرالأساس في التأسيس لثقافة المساوة بين الجنسين وناهضت التمييز السلبي الممارس في المجتمع علي النساء بالتوعية والتثقيف الإيجابي وكان من ثمار دورها المؤثر بروز الدور الفاعل للمرأة في الحياة السياسية والثقافية والتعليمية بالسودان وإنتزاع المرأة للكثير من حقوقها بجدارة وإستحقاق وإرتقاء دور المرأة في أفريقيا والعالم العربي . نسأل الله تعالي للفقيدة الراحلة المغفرة والرحمة وإنا لله وإنا اليه راجعون والتعازي لأسرتها الصغيرة والممتدة بطول أرجاء الوطن ولحزبها وللشعب السوداني .