الحركة الشعبية لتحرير السودان "ش": إقليم النيل الازرق .. بيان صحفي رقم (5)
التفاصيل
(1) في اطار العمل القبلي الممنهج لمليشيا الانقسنا التابعة لمالك عقار وابن أخته احمد العمدة ضد الابرياء العزل من من لا ينتمون لقبيلتهم وبالتنسيق التام بين هذه المليشيا و قوات النظام ضد الجيش الشعبي في المنطقة قامت هذه المليشيا بالتسلل ليلا" الي قرية بالقرب من يابوس الكبرى يوم الأحد الموفق 13/08/2017 وحرقو مساكن المواطنين و مما ادى لمقتل 4 مواطنين حرقا" واغتصاب طفلة ونهب متاجر الاهالي ومقرات المنظمات.
(2) في تمام الساعة 23:00 تحركت قواتنا فورا وطاردت هؤلاء الجبناء الزين لازو بالفرار الى معسكرات اللاجئين مخلفين وراءهم 43 قتيل من مليشيتهم وجرح واسر 30 منهم واستلام عدد من الاسلحة الثقيلة والخفيفة سنعرضها لاحقا" موثقة بإفادات الاسري والغنائم.
(3) رسالة قائد مليشيا الانقسنا/ مالك عقار اليوم الى نائب رئيس الحركة الفريق جوزيف تكا ولابناء الادك خصوصا" ليستعطفهم بأن لا يخضعو لقيادة رئيس الحركة الشعبية المكلف الفريق/ عبدالعزيز الحلو هي في الحقيقة نتاج لشعور مالك عقار بالضعف والهزيمة والغيرة في ان يقود القائد عبد العزير الحركة وان يقود كذلك احد ابناء النيل الازرق الحركة بمعزل عنه؛ فقد ظن مالك عقار وظل يروج بأنه الوحيد القادر على قيادة الحركة الشعبية مع العلم انه فاقد الرؤية و لم يقود وينتصر في اي معركة طول حياته؛ بل بالخباثة والتفرقة، اما بعد ان توحّد أبناء النيل الازرق بقيادة الفريق جوزيف تكا جاءت رسالة مالك عقار وليستخسر عليه هذا الدور القيادي ويعترف فيه اخيرا" بصمود أبناء الادك ويسقط في نفس الرسالة نضالات شعوب وقبائل النيل الازرق الأخري التي تقف وتساند القائد جوزيق تكا، امثال البطل اللواء عبد القادر محمد شعبان قائد الجبهة الثانية في النيل الازرق، ونائب رئيس هيئة الاركان عمليات اللواء/الجندي سليمان وعشرات القادة والآلاف من الجيش الشعبي فقط لتضليل الراي العام والتقليل من شأن تضحيات شعوب النيل الازرق الاخرى الزي ظل حريصا" عليها بصورة مفضوحة طيلة فترته البائسة.
(4) نطمئن الرفاق بان مالك عقار ومليشيا قبيلته يغوصون في مزبلة التاريخ وان قيادة الحركة الشعبية في النيل الازرق وقواتنا والمواطنين موحدين تماما" و لاتنطلي علينا هذه الحيل الرخيصة التي يقوم بها مالك عقار وأننا وفي كامل الإنتباه والحذر والإستعداد لرد اي عدوان.
التحية والصمود للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التحية والصمود للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال
عقيد/ جمعة الهادي قوريى الناطق باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان -اقليم النيل الأزرق 15/08/2017