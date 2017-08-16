بيان من لجنة القضاة السابقين

تنعي لجنة القضاة السابقون بمزيد من الاسي والحزن وفاة امراه ناضلت العمر كله ووهبت نفسها للوطن راضيه و عندما ضحي زوجها البطل الشهيد الشفيع بنفسه قبلت ذلك فخورة به من اجل الوطن الذي احبته واخلصت في حبه ولكن للاسف لفظت انفاسها الاخيره بعيدة عنه وتناشد لجنة القضاة السابقون الشعب السوداني بان يهب غدا بكل فصائله لتشييع فقيدة الوطن وليكن هذا التشييع تعبيرا عن حب الشعب لابطاله وتقديرا لامراه ضحت من اجل الوطن و وقفت ضد الانظمه الديكتاتوريه فكان نصيبها السجن وان تقضي جزء كبير من حياتها في المنفي ...... لقد كافحت فاطمه طوال حياتها من اجل الحريه والديمقراطيه وسيادة حكم القانون وليكن يوم الغد هو تاكيد للعالم وللسلطه الحاكمه بان الشعب السوداني يؤيد كل المباديء والقيم التي ضحت من اجلها فاطمه احمد ابراهيم ويقف خلفها ومستعد ان يضحي من اجلها وهبوا جميعا لتشيعوا الجثمان الطاهر ولتذهب فاطمه راضية مرضيه وعاش نضال الشعب السوداني ورحم الله المناضله فاطمه احمد ابراهيم وعوضها الجنه في نضالها