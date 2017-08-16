الرشوة صارت فضيلة!! ... بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ماوراء الكلمات (1) أغرب مترادفان فى القاموس السياسى.هو سياسى ونزيه.!! (2) لا عذر لمن عرف فضائل الديمقراطية.ولكنه ظلماً وعدواً.إتبع رذائل الشمولية. (3) يقولون الوطواط والبوم(فى الشرق تحديداً)من رموز الخراب والدمار.ولكن مالهم يتجاهلون حزب المؤتمر الوطنى؟ (4) الغلاء هو بداية كل داء وبيل.يدخل جسد المجتمع..والتخفيض.هو بداية الاصلاح ومعالجة الجسد العليل.وبسبب الغلاء يبيع البعض اعضائه.ويبيع البعض شرفه.. (5) أذا نشب او شب حريق فقضى على مئات الالاف من اشحار النخيل.فعلينا أولاً ان نطفئ الحريق. ثم نذهب مع المفتش(كوجاك)ونبجث عن المستفيد من إندلاع هذه الحرائق المتكررة فى الولاية الشمالية.؟. (6) فى زماننا هذا.الذى يجب أن نعيب فيه أنفسنا..صارت الرشوة مقارنة بأكل المال العام.صارت فضيلة!لان الرشوة تضر الراشى والمرتشى والرائش.بينما أكل المال العام يضر المجتمع كله.من مذكرات مرتشى!! (7) براقش ليست وحدها الذى جنت على نفسها.فقد أصبح الرئيس الامريكى دونالد ترمب. منافساً خطراً لها..وذلك عبر برنامجه الانتخابى والذى نادى فيه بعودة الاراضى الامريكية الى سيادة العرق الابيض.وهاهى إحتجاجات ولاية فرجينيا الامريكية.تنفذ برنامجه الانتخابى.فقد وقع الرجل فى شر أعماله.وسؤ تدبيره.وهو معذور إذ لم يسمع بالمثل العربى الذى يقول له(يداك أوكتا وفوك نفخ)فانت قد (نفخت)فى حكاية سيادة العرق الابيض.والذى يجب ان تكون له السيادة على التراب الامريكى..وأحسب أنه أول مرة أن نجد مثلين من أمثالنا تتطابق على السيد الاهوج ترمب.والمثل الأول على نفسها جنت براقش.والاخر يداك أوكتا وفوك نفخ.واليوم(خم وصر)وإنتظر النتائج الكارثية.والتى ربما ألقت بك خارج البيت الابيض. (8) وبدلاً من اللف والدوران.واللت والعجن.الذى يمارسه المؤتمر الوطنى.وتبرءه من قصة (الامريكان ليكم تدربنا)على المؤتمر الوطنى ان يختصر(الشغلانية)ويعلنها صراحة.بان امريكا لم تعد عدواً له..ويبدو لى أن المؤتمر الوطنى(جر واطى)مثله مثل قصة عنترة أبن شداد(لم يتسن لمصادرنا التأكد من صحة هذه القصة)فيحكى أن عنترة كان يتفسح فى ربوع البادية.ويترنم ببعض القصائد.وفجأة ظهر امامه ثوراً ضخماً وهائجا..فاطلق عنترة لفرسه العنان.(هو يجرى والثور يجرى وراءه)حتى وصل الى مضارب قبيلته.وهنا رجع الثور الى غابته.وبدأ اصحاب عنترة يعيرونه(انت عامل فيها عنترة وتجرى من ثور هائج)؟ فقال لهم (نعم انا عنترة ولكن الثور الهائج لا يعرف عنترة ولا ابيه)أذاً من حق المؤتمر الوطنى ان يقول لنا(نعم أنا المؤتمر الوطنى ولكن امريكا لا تعرف المؤتمر الوطنى ولا رئيسه) فامريكا دائماً وابداً تهمها مصالحها فقط.فهى تريد لطائرتها مهبطاً.ولمنتجاتها متجراً.ولافكارها منزلة ومكانة.رضا من رضا.وابى من ابى.واكيد لا يوجد احد يرفض لامريكا طلباً. (9) الباب البجيب الريح.لا تسده وتستريح.فمع قطوعات الكهرباء المتكررة.والتى قد يقول قائل من أهل الاختصاص انها بسبب الصيانة الوقائية.ولكن راعى الضأن فى الخلاء (ومعليش ايها الراعى الكريم فقد أساءنا إستخدامك.اعفى لينا عليك الله)يعلم بان البلاد تعانى من نقص فى الامداد الكهربائى.وحكاية الاكتفاء الذاتى من الكهرباء وتصديره لدول الجوار.هى من الكواذب الكثيرة التى مازال البعض يظن اننا(فارات وبطرابيش)فنصدقها. ولهذا كله وغيره.فالباب البجيب الريح.دعه موراباً ليدخل منه بعض الهمبريب.ويلطف لك المكان الحار بسبب قطوعات الكهرباء. (10) الى متى تؤمنون بان غض الطرف عن حقوقكم هو تواضعاً؟وأن الرضى بالظلم هو واجباً؟. وأن العيش مع الشمولية قضاء لا مهرب منه.؟فلا يرضى بالظلم إلا ميت.والحي أن لم تكن له القدرة على القتال.فانه لن يعدم فضيلة الاحتجاج.واللهم فك اسر وحظر.دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////