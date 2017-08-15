المبادرة الاستراتجية لنساء القرن الافريقي (صيحة): غابت عنا فاطمة احمد ابراهيم المناضلة المثابرة فى مجالات حقوق النساء والحقوق المدنية والسياسية
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الخرطوم 14/8/2017
توفيت في فجر يوم 12/8 2017 الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، وتعتبر الراحلة واحدة من أهم رائدات الحراك النسوى السوداني منذ النصف الثاني من القرن العشرين . ولدت فاطمة فى مدينة أمدرمان فى عام 1933، وانخرطت فى النضال السياسي منذ أواخر أربعينات القرن الماضى، وهي بعد طالبة فى المدرسة الثانوية، كمناهضه للإستعمار، و مناضلة من أجل كرامة السودانين، ومن أجل واقع أفضل للشعب السوداني، والنساء السودانيات قاطبة. تعد فاطمة واحدة من الرائدات اللائي كوّنً الإتحاد النسائي السوداني، والذى شغلت منصب رئاسته لفترات مطولة، حيث وصلت عضويته خلال حقبة الستينات، إلى أكثر من ألف وخمسمائة إمرأة من مختلف بقاع السودان، بما في ذلك أقاليم جنوب السودان، ودارفور، وجبال النوبة. ويعتبر الإتحاد النسائي من المؤسسات السودانية النسوية الرائدة التي أسهمت بشكل مباشر، وغير مباشر، فى رفع الوعي بحقوق وقضايا النساء فى السودان. ولقد أسهمت تلك المؤسسة فى هتك ساتر المسكوت عنه فيما يتعلق بدونية النساء، وفى فتح الفرص لمشاركة النساء فى الحياة العامة بمختلف مستوياتها، عبر الإنخراط في العمل العام، وعن طريق اصدارتة المعروفة "صوت المرأة" والتي، تُعدّ من أوائل الإصدارات النسوية فى القارة الافريقية. لقد كان لفاطمة دورها الرائد فى فتح أبواب مشاركة النساء فى الحياة السياسية، والذي أثمر في إنتخابها كأول نائبة برلمانية إمراة فى انتخابات 1965، ممثلة للحزب الشيوعي السوداني. وفي عام 1991 اختيرت فاطمة رئيسة للأتحاد النسائي الديمقراطي العالمي و كانت هذة أول مرة تنتخب فيها امرأة أفريقية مسلمة ومن العالم الثالث في هذا المنصب . وعام 1993 حصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
وعلى الرغم من تردي الواقع المعاش، وانعكاساته السالبة على مجمل أوضاع النساء فى سودان اليوم ، إلاّ أنه يُحسب لفاطمة ورفيقاتها، ممن خضن الصراع مع قيم المجتمع التقليدى من أجل التغير، أنهنّ أصلنّ لهذه الشعلة المضيئة، التي ماتزال تحملها النساء السودانيات، بمختلف مواقعهن الأيديولجية، والطبقية، والثقافية، وبرغم كل إشكالات الحروب والفقر، إلا أنّ هذة الشعلة الذ كية ما تزال تمارس دورها المتفرد في شحذ وعي وهمم النساء السودانيات، وبشكل متفرد ومثير للاهتمام، أصبحن من خلالها أبعد ما يكُنّ عن الإستسلام، يكتسبن فى كل يوم، مساحات جديدة فى آفاق التحرر . ونحن من هنا، كنسويات وناشطات من مختلف بقاع السودان واقليم القرن الافريقي ، سنظل ننظر بوعي مشوب بالإمتنان، لانجازات الرائدات النسويات، من أمثال فاطمة أحمد ابراهيم، نستلهم من تجاربهنّ المضيئة حاضر خطانا وإسهاماتنا فى المستقبل.