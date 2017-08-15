بيان من هيئة محامي دارفور حول الإفراج عن الاستاذ أبراهيم الشيخ وأبوبكر يوسف القياديان بحزب المؤتمر السوداني
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أفرج جهاز أمن النظام الجائر مساء الاحد الموافق 13/8/2017 عن الأستاذ أبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بالحزب والأستاذ أبوبكر يوسف الامين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بعد قضاء فترة 26 يوما في الإعتقال وقد تم إعتقالهما علي خلفية زيارة قاما بها ضمن قيادات من حزب المؤتمر السوداني للشيخ الياقوت تضامنا مع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا المستقيلين من الجامعة بسبب الإستهداف والتمييز وسوء المعاملة وإذ تثمن هيئة محامي دارفور مواقف المفرج عنهما علي وجه الخصوص ومواقف حزب المؤتمر السوداني وقياداته بصفة عامة تؤكد أن المضي في مسار إسترداد الحريات والديمقراطية هو الطريق الوحيد لضمان إصلاح الوطن وإستعادته من الشرزمة الحاكمة .