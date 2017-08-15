حركة تحرير كوش تنعى المناضله الراحله المقيمه فاطمه احمد ابراهيم
التفاصيل
تنعى حركة تحرير كوش اللمناضله الثوريه الجسوره الراحله المقيمه الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم التى غيبها الموت يوم السبت 12 اغسطس 2017 .
ونعزى انفسنا ورفاق دربها فى الحزب الشيوعى السودانى والاتحاد النسائى السودانى وكذلك جماهير الفقراء والكادحين من ابناء شعب السودان فى فقد هذه المناضله الثوريه التى كرست حياتها من اجل قضايا المراه السودانيه وتحريرها ونيل حقوقها - وقضايا شعب السودان ومن اجل ترسيخ مبادئ المساواة والديمقراطيه وحقوق الانسان والعدل الاجتماعى .
كانت الفقيده مثالا للقائد السياسى فى التواضع والطهر والنقاء الثورى وحب الشعب والصراحه والجراه فى اعلاء صوت الحق والحقيقه والمجابهة والمواجهه قل ان يوجد لها مثيل فى الوسط السياسى السودانى .
وستبقى فاطمه نبراسا تهتدى به الاجيال عبر الزمن – وعاش نضال المراه السودانيه ونضال شعب السودان ضد نظام الاخوان المسلمين الدكتاتورى الفاشى العنصرى الغاشم.
المجد لفاطمه فى الاعالى ورحمها الله رحمة واسعه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .