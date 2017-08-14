مؤسسة ابن رشد للفكر الحر في المانيا تنعى وفاة الناشطة السياسية والحقوقية السودانية البارزة السيدة فاطمة أحمد إبراهيم

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 آب/أغسطس 2017