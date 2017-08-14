الجالية السودانية الامريكية بنيويورك تنعي رائدة الحركة النسوية السودانية
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بقلوب راضية بقضاء الله و قدره تنعي الجالية السودانية بنيويورك المغفور لها بإذن الله الدكتورة فاطمه احمد ابراهيم فقيدة الوطن و رائدة العمل السياسي و البرلماني بالسودان التي وافتها المنية اليوم الثاني عشر من أغسطس ٢٠١٧م بلندن. تغمدها الله برحمته و انزلها فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا. العزاء موصول لأفراد أسرتها و كل مناضلات وطني الحبيب السودان.
ولدت الدكتورة فاطمه احمد ابراهيم في مدينة الخرطوم في العام ١٩٣٣م و كانت من أسرة متعلمة. و في المرحلة الثانوية قادت اول تظاهرة نسائية ضد المستعمر. لقد كانت جسورة و صلبة في مواقفها لنصرة المرأة السودانيه. كما كانت نشطة في مجال حقوق الانسان و السياسة في السودان، ضربت اروع الأمثلة في النضال الطويل عل كل المستويات الاجتماعية، الثقافية و السياسية حتي تهيء حياة طيبة و حرية للأجيال التي تأتي من بعدها. و لقد تمنت في آخر ايامها ان يطول عمرها حتي تحقق أكبر امنياتها إلا وهي "لم أطفال الشوارع" بالسودان. رحمها الله رحمة واسعة و جعل الجنة مثواها الأخير.
فتحية القدال أمينة المرأة و الطفل الجالية السودانية بنيويورك ٢٠١٧/٨/١٢