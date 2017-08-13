تحالف المعارضة السودانية باليمن ينعي المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم
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بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم ينعي تحلف المعارضة السودانية باليمن المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم التي وافتها المنية صباح السبت بلندن. والتحالف إذ ينعي فاطمة أحمد إبراهيم ينعي سياسية مخضرمة عملت في هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ، كما ينعي احدى رائدات الحركة النسوية في السودان وأول نائبة برلمانية منتخبة في البلاد ومنطقتنا العربية والأفريقية في العام 1965. وينعي التحاتف فاطمة أحمد إبراهيم عضوة اللجنة المركزية للحزي الشيوعي السوداني، التي أثرت الحياة السياسية في السودان طوال العقود الماضية حيث قادت الاتحاد النسائي السوداني، وترأست الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. ظلت فاطمة أحمد إبراهيم حاملة للهم الوطني تناضل بجسارة دون أن تلين لها قناة من أجل حرية السودان وكرامة مواطنيه، وظلت مثالا يحتذى للنساء السودانيات المتفانيات في خدمة البلاد والعباد. ألا رحم الله فقيدة السودان والسودانيين فاطمة أحمد إبراهيم، وتعازينا تمتد لأسرتها الصغيرة ولكل القوى السياسية السودانية.