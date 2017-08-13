تجمع قوي تحرير السودان ينعي المناضلة الشجاعة الراحلة/ فاطمة أحمد إبراهيم

يتقدم، التجمع باحر التعازي للشعب السوداني ، في رحيل أيقونة النضال الراحلة المقيمة الأستاذة / فاطمة أحمد إبراهيم ، تقبلها الله بواسع رحمته و لأهلها الصبر و السلوان حيث؛ أن للراحلة دور كبير في تحرر المرأة و هي رائدة العمل النسوي في السودان ، الأستاذة الراحلة، كانت شجاعة كافحت و وفقت ضد كل الأنظمة الشمولية و لها العديد من المواقف المشهودة ضد الطغاة و أيقونة فاعلة في كل الثورات والانتفاضات السودانية. ولا يسعنا المجال لذكر كل انجازاتها، و آخر دعوانا لها أن يتقبلها الله برحمته ستظلين من منارات الوطن و سيخلد التاريخ إسمك؛ لكي الرحمة و الغفران.