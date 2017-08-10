بيان تجمع قوي تحرير السودان حول مشروع النظام لجمع السلاح /ومصادرة ممتلكات المواطنين الابرياء من عربات بوكو حرام والي اخره

التفاصيل نشر بتاريخ: 10 آب/أغسطس 2017