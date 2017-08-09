دعوة: المنتدى المصري السوداني يحي ذكرى الشاعر السوداني محجوب شريف
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القاهرة 9 أغسطس 2017
دعوة المنتدى المصري السوداني يحي ذكرى الشاعر السوداني محجوب شريف ****
الشعب حبيبي وشرياني أداني بطاقة شخصية من غيرو الدنيا وقباله قدامي جزاير وهمية لا لون لاطعم ولاريحة وأيام مطفية مصابيحها زي نجمة بعيدة ومنسية المهنة بناضل وبتعلم تلميذ في مدرسة الشعب المدرسة فاتحة على الشارع والشارع فاتح في القلب والقلب مساكن شعبية
يقيم المنتدى المصري السوداني إحتفالية لإحياء ذكرى شاعر الشعب محجوب شريف ، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 12 أغسسطس 2017م بمقر حزب التجمع، واحد شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب. يشرفها الشعراء: سامح القدوسي، علي الكامل ، سعيد شحاته، محمد عبيد الفاضلابي. حفل غنائي يحيه الفنانون/ ت: آسيا مدني، عبدالمنعم يوسف الخضر، كرم مراد، حاتم وردي. المنتدى المصري السوداني كيان ثقافي إجتماعي لتوثيق العلاقات بين شعبي وادي النيل.
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