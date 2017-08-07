تصريح صحفى من الهيئة الشعبية لإغاثة لاجئي أبناء جنوب السودان
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تتابع الهيئة الشعبية لإغاثة لاجئي أبناء جنوب السودان بقلق شديد ماتواتر بالإعلام عن الأحداث المؤسفة فى معسكر خور الورل للاجئين من اهلنا من جنوب السودان، بمحلية الجبلين/كوستي بالنيل الأبيض اللذين خرجو مجبربن من موطنهم من أجل الملاذ الآمن لدي أهلهم بالسودان.
ونطالب المسئولين من كل الأطراف العمل بمسئولية لتهدئة الاوضاع و تقصي الحقائق بغرض العمل على خلق أوضاع آمنة ومستقرة فى المعسكرات للاجئين والعاملين بها من منظمات ومقدمي الخدمات. و عدم الإستجابة لأي دعوات تصعيدية تتجاوز الحدث والوضع علي الأرض.