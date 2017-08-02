المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان: استعراض للفساد وانعدام الشفافية في قطاع الصحة

التفاصيل نشر بتاريخ: 02 آب/أغسطس 2017