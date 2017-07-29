الجبهة الثورية السودانية تعلن تضامنها مع قضايا عمال الشحن والتفريغ
التفاصيل
تتابع الجبهة الثورية السودانية بإهتمام بالغ الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عمال الشحن والتفريغ وتعرب اللجنة السياسية للجبهة عن تضامنها الكامل ودعمها اللامحدود للقضايا العادلة لعمال الشحن والتفريغ، وتشمل:
١/ حالة التهديد الدائم بانهاء الخدمة والتشريد لهم ولا سرهم تحت ذريعة تطوير الموانئ وادخال الآلة لعملية المناولة في الموانئ، رغم ان العمال اكدوا مرارا انهم لا يرفضون تطوير الموانئ وخدماتها ويجب ان يشمل التطوير العمال اولا من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإيجاد وظائف دائمة ومستقرة لهم في ميناء متطور. غير ان واقع الحال يقول ان تلك الحجج التى يسوقها النظام ما هى فى حقيقتها الا ذريعة لتبرير التخلص من العمال بالرغم من التدهور المريع الذى يشهده ميناء بورتسودان في خدمات البواخر مما دعي بواخر كثيرة التوقف من استخدام الميناء و التوجه الي موانئ في دول الجوار. ما يجرى من اهمال للميناء هو فى حقيقته عمل متعمد لتلجين الميناء ومن ثم تأجيره الي جهة اجنبية في صفقة شبيه بصفقة الخطوط الجوية السودانية فنظام الفساد والاستبداد لن يتوقف عن تدمير المؤسسات الاستراتيجية و تقديمها كغنيمة لمنسوبيه.
٢/ يعمل عمال الشحن والتفريغ فى ظروف اشبه بالسخرة فالاجور التى يتقاضونها تخضع رغم تدنيها لخصم عشوائي استغلها اساطين النظام من الإقطاعيين باسم جمعيات مختلفة فى استثمارات لا علاقة لها بتحسين حياة العمال. لذلك يتوجب على هذه الجمعيات الكشف عن استثماراتها واعادة توزيع ارباحها علي العمال.
٣/ تعتبر اللجنة السياسية انتهاكات حقوق عمال الشحن والتفريغ جزء من استهداف النظام لشعب البجا الذي ظل يقاوم هذا النظام ويقدم الشهداء في كل القضايا الوطنية فكانت مجزرة بورتسودان في ٢٩ يناير احدى اهم تلك المحطات النضالية
تقف الجبهة الثورية بكل صلابة مع خيارات ومطالب جميع التشكيلات النقابية لعمال الشحن والتفريغ كما تدعو كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الشرعية للتضامن والوقوف مع عمال الشحن والتفريغ دعما لقضيتهم العادلة كواحدة من قضايا الوطن الاخرى التي لن تحل الا برحيل هذا النظام الفاسد وإقامة دولة العدالة والقانون
اسامة سعيد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية السودانية ٢٨ يوليو ٢٠١٧
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