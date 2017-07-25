تصريح من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي

*بكت السماء حزنا يوم ذبح الثور الأبيض، ولم تجف دموعها وما زال ثور السودان الآخر في انتظار ثورة الغضب القادمة*
لم يتعظ هذا النظام او يعي الدرس، ولا يهمه الي أي منحدر سحيق يسوق الوطن ومواطنيه. فبأي حق يمنع هذا النظام العنصري البغيض دخول ابنائنا وبناتنا من دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا لعاصمة البلاد التي فتحت أبوابها لكل أجناس الارض و يتم تجنيسهم بلا شروط ولا مرجعية قانونية أو فحص أمني ، و بكل صلف وعنجهية تقفل امام الطلبة والطالبات كل المنافذ ويتركون في العراء في قرية الياقوت وفي عراء ابوحبيرة خارج مدينة الدويم ويتكرر نفس المشهد في مدينة كوستي ، والادهي والامر منعهم من دخول عاصمة اقليمهم ومحاصرتهم في الميناء البري ومنع الاهالي من الاطمئنان علي ابنائهم. ان هذا النظام الديكتاتوري البغيض لن يرعوي ولن يتوقف مواصلا ارتكاب حماقاته العنصرية والتي رفضها حزبنا يوم تأسيسه ليحذر من خطورة تسوية نيفاشا وحق تقرير المصير الذي ادي لفصل جزء عزيز من الوطن كانت نتائجه سلام مؤقت بانت هشاشته بتجدد الحرب في الجنوب ولم ينعم الشمال بجنة السلام الموعودة وتدهور الاقتصاد في الدولتين، الامر الذي اذاق الشعبين الأمرين، وها هو الآن يفتح الباب على مصراعيه لنيفاشة آخرى لتمزيق الوطن وتنفيذ مخطط مثلث حمدي. اننا بهذا التصريح نعلن وبالصوت العالي رفضنا التام لممارسات سلطة تجار الدين تجاه ابناء وبنات دارفور في الجامعات والمعاهد العليا وندعو كل الشعب السوداني بكل قطاعاته من طلاب وعمال ومزارعين وجنود وكل القوى الحديثة ممثلة في اتحاداتها ونقاباتها الموازية لنقابات السلطة .. ندعو الجميع الى رفض ما يجري الآن وتحويل الساحات والشوارع الى مرجل يغلي والى مقاطعة كل مؤسسات النظام الاقتصادية والسياسية واعلان الانتفاضة والثورة على هذا الكابوس المتوحش. ونتقدم بالاسف والتضامن لكل من تعرض لسوء المعاملة بواسطة النظام الحاكم الذي لا يمثلنا، كما نعلن ان هذه التصرفات لا تشبهنا ولا تعبر عنا ' واننا نبرأ منها، ولن نتوقف عن فضحها والوقوف ضدها حتى إسقاط النظام وإرجاع كل الحقوق المسلوبة. فلقد بكت السماء حزنا يوم ذبح الثور الأبيض، ولم تجف دموعها وما زال الثور الآخر في انتظار ثورة الغضب القادمة.