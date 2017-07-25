المجتمع القضائي والقانوني في السودان يحتفي بكتاب الاستاذ حمزة محمد نور الزبير (مذكرات قاض سابق)
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احتفى المجتمع القضائي والقانوني والأكاديمي في السودان مؤخرا بوصول الكتاب الذي أصدره الاستاذ حمزة محمد نور الزبير المستشار بمملكة البحرين والذي جاء بعنوان (مذكرات قاض سابق).
وفي الخرطوم التقى سعادة المستشار حمزة محمد نور بعدد كبير من زملاءه القضاء والعاملين في هذا السلك، وفي مجالات القانون بشكل عام وأساتذة وطلبة الدراسات القضائية والقانونية في السودان، الذين اقتنوا نسخا من الكتاب حيث عبروا عن سعادتهم بهذا السفر الجميل والذي يمثل خلاصة مسيرة طويلة من التجارب عمل فيها المؤلف بعدد كبير من مُدن السودان المختلفة ثقافة وبيئة وجغرافية، وختمها بالعمل في مملكة البحرين.
وقد تكللت الجهود بتوفر نسخ من هذا الكتاب (ذكرياتي - من أوراق قاض سابق) في المكتبات التالية:
١- الدار السودانية للكتاب - شارع البلدية
٢- دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر - شارع الجمهورية
٣- دار عرة للنشر والتوزيع - شارع الجامعة
٤- مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي - ام درمان.
وبمملكة البحرين في كل من مكتبة الكشكول (مكتبة الأيام) والمكتبة الوطنية، بشارع المعارض بالمنامة.
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