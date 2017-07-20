بيان هام من النشطاء النوبيين بالولايات المتحدة الأمريكية
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*الأمة التى لا تشعر كلها أو معظمها بآلام الإستبداد لا تستحق الحرية : نلسون مانديلا* .
إننا مجموعة من النشطاء النوبيين بالولايات المتحدة الأمريكية ، ظللنا نعمل من أجل القضايا النوبية ضمن القضايا السودانية العادلة ، ضد هيمنة و إستبداد أنظمة الحكم فى السودان . إننا ننتهز هذه السانحة لنعلن عن تأييدنا و دعمنا المطلق و وقوفنا بقوة مع الثورة التصحيحية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و التى فجرها مجلسي تحرير إقليم جبال النوبة و ولاية النيل الأزرق و شعبيهما البطل . و كذلك نؤمن و نؤكد و نعلن تأييدنا الكامل على إختيار مُلهم ثورة الهامش و رجل المهمات الصعبة ، الرفيق : *الفريق عبدالعزيز آدم الحلو* رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان و قائداًعاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان ، و نشد من أزره هو و رفاقه الأوفياء فى قيادة الحركة و الجيش الشعبي لتحرير السودان فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة ، و هذا التكليف صادف أهله . إننا نهنئ قيادة الحركة التصحيحية و جميع شعوب الهامش السوداني ، بنجاح الثورة التصحيحية و التى نعقد عليها آمالاً عريضة لإعادة بناء الدولة السودانية و تأسيس السودان الجديد الديمقراطي العلماني ، تسوده الحرية و العدالة و المساواة دون أي تمييز او فوارق ، و التي ظلت تستخدمها حكومات المركز التي تعاقبت على حكم السودان منذ الإستقلال ، و التى كرسها نظام المؤتمر الوطني ( تنظيم الأخوان المسلمين ) الإسلاموي العروبي الفاشستي ، و الذى يقود السودان إلى الفوضى و الإنهيار الكامل . لقد عكفنا على دعوة الشباب و النشطاء النوبيين و سنظل ندعوهم لتأييد و دعم الحركة و الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الرفيق المؤتمن : *الفريق عبدالعزيز آدم الحلو* . ذلك من أجل توحيد الجهود لإسقاط المؤتمر الوطني ( تنظيم الأخوان المسلمين ) و إنتشال السودان و شعبه العظيم من التدمير . *عاش كفاح شعبنا النوبي الكوشي السوداني و عاش السودان وطناً عظيماً كما أسسه أسلافه العظماء* . الموقعون : ١- الأستاذ : محمد ابراهيم صالح ٢- فقيري جاويش طه ٣- يوسف قاسم صالح ٤- تانوتامون جريس ٥- سيف الدين تمساح ٦- دكتور: ناصر بدر ( اركماني ) ٧- أشرف فتحي مختار ٨- نوبنتود خليل