بيان توضيحي من معتصم الحارث الضوّي

أقدم أحد شذاذ الآفاق من أدعياء النضال على نشر فيديو على شبكة يوتيوب يتضمن حزمة هائلة من الافتراءات الموجهة ضدي، ونسج للمشاهد رواية درامية مثيرة، ولكنها تفارق الواقع وتتنافى مع الحقائق، لتخدم مصالحه الشخصية الضيقة، وليُرضي النظام الذي يدعمه ماديا وسياسيا، وكان أحد أهداف النشر إشانة سمعتي، بل واغتيال شخصيتي.
للأسف الشديد استغل مدعي النضال معرفتي بالأخ خالد الهيل، والذي أتشرف بصداقته، لمحاولة توجيه ضربة مزدوجة، وذلك في إطار معركة تكسير العظام الدائرة حاليا بين مجموعة من الدول العربية، ولم يكن مستغربا أن يلجأ مدعي النضال؛ المتاجر بمعاناة الكادحين، إلى هذا الأسلوب لجني المزيد من الأموال المغموسة بالدماء، فهذا ديدن أنبياء النضال الكاذب؛ فالمال دينه، والاحتيال مذهبه، والضعة منهجه.
لم أشأ بادئ ذي بدء نشر بيان بهذا الخصوص، فليس من طبعي الرد على الترهات؛ فلو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، ولكن بعض الأفاضل أشاروا إلى أهمية الرد تبيانا للحقيقة، وخاصة لدى من لا يعرف مسيرتي النضالية والحقوقية التي تعود لثلاثين سنة انقضت، لم تدنسها خلالها شائبة قط والحمد لله.
عليه، أعلنُ تبرؤي من هذا التسجيل الوضيع ومحتوياته، والذي يحمل إلى جانب التدليس الزنيم كما هائلا من التهافت والركاكة لا يخفى على كل ذي بصيرة، علما بأنني أحتفظ بحقي القانوني في اتخاذ أي إجراءات مناسبة، وجاري حاليا التشاور بهذا الخصوص مع المختصين القانونيين.
وليخسأ كل مُدعٍ أثيم، همّاز مشّاء بنميم.
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