تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة: مأساة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا مأساة وطن
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التاريخ / ١٨ يوليو ٢٠١٧
في واحدة من اخطر سياسات النظام ضد الوحدة الوطنية في السودان ، مؤسسات التعليم العالي تستهدف الطلاب في الجامعات السودانية جهويا و تفصلهم تعسفيا. فقد اقدمت ادارة جامعة بخت الرضا بالدويم تماهيا مع سياسة الأجهزة الأمنية و ذراعها الطلابي بالجامعات بفصل عددا من طلاب دارفور إثر احتجاجات عامة قام بها طلاب الجامعة نتيجة لتدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات اتحاد الطلاب ، و نتيجة لذلك قرر طلاب و طالبات دارفور بالجامعة تقديم استقالات جماعية من الجامعة احتجاجا لهذا القرار التعسفي و السلوك البربري العنصري لإدارة الجامعة تجاه طلاب و طالبات دارفور ، لم تكتف ادارة الجامعة و الأجهزة الأمنية بفصل الطلاب بل داهمت داخليات الجامعة و أخرجت منها طلاب و طالبات دارفور بالقوة ، ما حدا بالطلاب للتوجه الى الخرطوم مشيا على الأقدام بعد ان منعت الاجهزة الأمنية المركبات من نقلهم.
ان السلوك البربري و العنصري للنظام ضد طلاب و طالبات دارفور لم يبدأ بجامعة بخت الرضا ، بل ظل طلاب دارفور يواجهون صلف النظام و تعسف اجهزته الأمنية في جميع الجامعات السودانية ، و خير شاهد على ذلك ما تعرض له مؤخرا طلاب و طالبات دارفور بجامعة الازهري و قبلها جامعة القران الكريم و الاسلامية و الدلنج و ما احداث داخلية البركس و شرق النيل و جامعة الفاشر و الإمام المهدي و الجزيرة و جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ببعيدة عن الأذهان.
يدين تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الاستهداف الممنهج لطلاب و طالبات دارفور بجامعة بخت الرضا و بجميع مؤسسات التعليم العالي السودانية و يؤكد أن مأساة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا هي مأساة وطن السلوك و أن العنصري الذي يتبعه النظام تجاه طلاب و طالبات دارفور من شأنه أن يزيد البلاد تمزقا و يضرب بتماسك السودان و وحدة أراضيه ، و يناشد التحالف جماهير الشعب السوداني و كافة القوى السياسية و المهنية و الطلابية و الفئوية بالوقوف صفا واحدا ضد همجية المؤتمر الوطني في الجامعات السودانية حفاظا على وحدة و سلامة الوطن و صونا لحق طلاب دارفور في التعليم و ممارسة حقوقهم الاساسية كسائر الطلاب دون تمييز. كما يناشد التحالف هذه القوى لتقديم الدعم اللازم لطلاب و طالبات دارفور و الوقوف معهم ماديا و معنويا و العمل على توفير المأوى لهم ، كما يرجو من جميع الطلاب التضامن و التلاحم مع زملائهم و هم يتصدون لصلف النظام و إستهدافه العنصري لهم .
يؤكد تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة تضامنه الكامل مع طلاب و طالبات دارفور بجامعتي بخت الرضا و الازهري و جميع الجامعات السودانية و يحي الوقفة الصلبة لطلاب دارفور بجامعة بخت الرضا في مواجهة تعسف ادارة الجامعة و يعلن انه لن يدخر جهدا لتقديم ما بوسعه لمساعدتهم.
يناشد التحالف كل المنظمات الدولية و المحلية التي تعني بالتعليم و صيانة حقوق الإنسان بالتدخل لتأمين مستقبل هؤلاء الطلاب العزل و هم يواجهون استهدافا جهويا ممنهجا من نظام المؤتمر الوطني.