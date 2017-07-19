المركز السّوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة يستنكر الممارسات اللإنسّانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا..
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يستنكر رئيس وأعضاء المركز السوداني؛ كل الممارسات اللإنسانية، والإنتهاكات الجسّيمة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها طلاب إقليم دارفور بجامعة بخت الرضا، رغم أن هذه الحقوق محمية؛ و متضمنة في دستور البلاد السّاري المفعول.
ما يتعرض له الطلاب المنتمين لإقليم دارفور، في جامعة بخت الرضا يعد إنتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية، وإستهداف ممنهج حسب اللون والعرق؛ وفقاً للاخبار الواردة وإحتجاج الطلاب الدارفوريين؛ على سلوك الأجهزة الأمنية المناط بها حمايتهم والمحافظة على سلامتهم وفقاً لمهامها وصلاحيتها المتضمنة دستوراً وقانون.
ضّف إلى ذلك الإجراءات التعسفية ضد الطلاب من إقليم دارفور ، من قبل إدارة الجامعة المذكورة دون أي مساءلة أو تحقيقات أو إجراءات قانونية معتادة، وبدون حيثيات واضحة فقط؛ لأنهم من إقليم دارفور..!؟ مما دفعهم لتقديم إستقالات جماعية ثأراً لكرامتهم، الشيء يهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الذي مزقته الحروب الطويلة والتهميش الممتد.
المركز السوداني لحقوق الإنسان يشجب ويستنكر بأقوى العبارات وأغلظها؛ كل سلوك ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته الأساسية، ويدعو كل الإحرار والقوى الحية للوقوف ضد هذه الممارسات، التي تعارض قيم السماء وشريعتها وقوانين الأرض وقيمها.