المركز السّوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة يستنكر الممارسات اللإنسّانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا..

التفاصيل نشر بتاريخ: 19 تموز/يوليو 2017