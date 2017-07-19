الاتحادي الأصل يعلن تضامنه مع طلاب دارفور في بخت الرضا
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حذر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من مغبة الإجراءات التعسفية ضد طلاب الجامعات وأعلن الحزب تضامنه ووقفته مع طلاب دارفور وقضيتهم العادلة رافضا عسف إدارة جامعة بخت الرضا والسلطات الأمنية وحث طلابه في الجامعات بالوقوف بصلابة مع قضايا الطلاب العادلة ودعم طلاب دارفور في بخت الرضاء حتى عودة آخر مفصول تعسفيا إلى مقاعد الدراسة.
ورسم الناطق الرسمي للحزب بالإنابة محمد سيداحمد سر الختم صورة قاتمة للأوضاع التي تعيشها البلاد سيما الأوضاع الأمنية وعودة مصادرة الصحف واستدعاء الصحفيين وملاحقتهم ومطالبتهم بكشف مصادر معلوماتهم وفرض الرقابة القبلية على بعض الصحف الرياضية. وطالب سر الختم بفتح تحقيق في جرائم الخطف والمخدرات على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوضيح الملابسات حول هذه الجرائم وما إذا كانت حقيقة أو شائعات.