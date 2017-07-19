جبال النوبة بيان استنكارى @ السادة مسؤلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان @ السادة قادة الدول والحكومات المحبة للحرية والسلام الدوليين @ الى كافة الشعب السودانى الابى فى الهامش ان العالم المعاصر لم يتوصل الى الصيغ القانونية المعنية بحقوق الانسان الا بعد ما مرت البشرية بتجارب الانتهاكات المريرة فى حياة الشعوب ، ونظرا لتطور العقل البشرى فى السمو بمعانى الانسانية والحرية اوجدت الاسرة الدولية معايير حقوق الانسان التى هى ملزمة للدول والحكومات رعايتها وتطبيقها وكان نتاجها التقدم والرفاهية فى الدول التى عمقت من تضمين وتطبيق حقوق الانسان . نحن الشبكة الدولية لمنظمات المجتمع المدنى – جبال النوبة من اعظم اهدافنا الاهتمام بحقوق الانسان فى جبال النوبة والهامش السودانى خصوصا (النيل الازرق ودارفور) وبقية مناطق السودان التى تنهتك فيها حقوق البشرية . لقد شهد العالم اليوم جريمة انسانية بشعة بحق شريحة من الطلاب المنتمين لاقليم دارفور بالسودان والذين يدرسون بجامعة بخت الرضا بولاية النيل الابيض فى السودان ، لقد تم تم طرد اربعة عشر طالب دون اسباب تزكر من الجامعة مما جعل بنى جلدتهم ليتضامنون معهم ولينتصروا لانسانيتهم ويقدموا الكرامة قبل التعليم وذلك عبر تقديم اكثر من (ألف طالب) استقالاتهم من الجامعة بعد الوضع الامنى المزرى الذى يعيشونة فى الجامعة ، والمؤسف ان ذلك يحدث امام مراى ومساميع السلطات الحكومية ولا حياة لمن تنادى لانقاذ هؤلاء الطلاب من الاضطهاد العنصرى الباين الذى يمارس ضد طلاب العلم . الشبكة الدولية تستنكر بشدة هذا السلوك الهجمى التى لا تحترم ابسط قواعد حقوق الانسان ونحن اذ نناشد المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الانسان والدول التى تحترم حقوق الانسان وامن المواطن بالاسراع والتدخل لايقاف هذه الجريمة فى حق الطلاب منعا لاى اجراء عنفى ممكن تقوم به السلطات لاحداث مزيد من الانتهاكات ضد طلاب اقليم دارفور الذين اصبحوا ضحايا لسلوك النظام العنصرى فى السودان .