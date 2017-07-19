تجمع قوي تحرير السودان يدين السلوك الغاشم من قبل إدارة جامعة بحت الرضا و جهاز الأمن تجاه طلاب دارفور
التفاصيل
نتابع بأسف وقلق بالغين، لما يحدث داخل الجامعات السودانية ، من أعمال عنف ممنهجة و سلوك و سلوك متبع لإحداث مزيدا من العنف، القتل و التشريد؛ ضد طلاب الأقاليم و طلاب دارفور علي وجه الخصوص. ما حدث اليوم، في جامعة بحت الرضا يؤكد كل الفرضيات المتداولة في الأوساط السياسية و الأعلامية التي تتمثل؛ في العنصرية و التمييز علي أساس جغرافي و مناطقي؛ و هذا سيؤدي إلى المزيد التفتيت و الشتات في بنية المجتمع السوداني المهترئة ؛ بسبب نظام الإنقاذ الذي عاث في الأرض فسادا؛ و أنتج هذا الكم الهائل من الإفرازات السلبية ، و ستزداد بإستمرارهم في الحكم ؛ ونحن في أشد الحاجة إلى تماسك الشعب السوداني لإعادة مجد السودان بين الأمم كما كانت .
نحن في تجمع قوي تحرير السودان ندين هذا الحدث المؤسف المتكرر، و لكي ينتهى هذا العبث نقول الي طلابنا في الجامعات السودانية و الشعب السوداني وكل قوي المقاومة الآتي :- - أولا : نقدم خالص التحايا الي طلاب جامعة بحت الرضا الذين لقنو إدارة الجامعة و جهاز أمن النظام الفاسد دراسا في الصمود و الوحدة بتقديم استقالات جماعية و مغادرة الجامعة ، ونقول لكم كما فعلتم قوتكم في وحدتكم ، إذن معا لنتوحد جميعا لنستمد قوتنا. - ثانيا :ندعو أهل النيل الأبيض ، الذين نعرفهم بشهامتهم و كرمهم بالوقوف مع هؤلاء الطلاب في قضيتهم ضد إدارة الجامعة الفاسدة وجهاز أمن حكومة الخرطوم الذي سلب اراضيكم ، نهارا ويتم ترحيلكم قصرا ؛ فنقول لكم أنتم يا أهل النيل الأبيض و الطلاب في قندق واحد ضد القتلة الذين ينهبون أراضي المواطنين الغلابة؛ فاتحدوا و نحن من معكم. - ثالثا : رسالتنا الي كل قوى المقاومة التي تدعو إلى إسقاط النظام؛ حان الوقت كي نتوحد جميعا، ضد قوة الشر في الخرطوم، و لنتعلم درسا من هؤلاء الطلاب في الوحدة و الصمود.
المجد و الخلود لشهدائنا و التحية لطلابنا الصامدين و النصر قادم
تجمع قوي تحرير السودان 18 يوليو 2017 //////////////