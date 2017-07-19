الجبهة الشعبية المتحدة /قطاع الشباب UPF/Y: بيان إدانة واستنكار
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الحرية العدل السلام الديمقراطية
ظللنا نتابع عن قرب الحملة البربرية والجهوية البغيضة التي تشنها نظام المؤتمر الوطني العنصري وأجهزتها الأمنية وإدارة جامعة بخت الرضا التي كانت منارة للعلم والمعرفة والأدب والتي تحولت عبر سياسات نظام الخرطوم الدموي إلي درع من دروع تنفيذ أجندتها الخبيثة على الطلاب وخاصة طلاب دارفور الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات والتمييز العنصري من اعتقالات واسعة وفصل عشرات الطلاب بدوافع جهوية وجغرافية دون الإجراءات القانونية اللازمة
واتهامهم بقتل شرطيين زورا" دون تحقيقات علما" بأن ملابسات قتل الشرطيين كانت في مظاهرة عامة شاركت فيها كل بل جل طلاب الجامعة وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا" للشك النوايا السيئة للنظام الدموي عبر إدارة الجامعة بتلفيق تهمة قتل دون سواهم . عليه قامت رابطة طلاب إقليم دارفور بخطاب لإدارة الجامعة طالبت فيها بإرجاع زملائهم المفصولين تعسفيا" واشتكوا ايضا" من سوء المعاملة من قبل الاجهزة الأمنية داخل الجامعة وخارجها التي طالت مساكنهم (الداخليات ) إلا أنهم لم يجدو اذنا" صاغية من قبل إدارة الجامعة بل أطلقت الإدارة الجامعة عليهم عبارات استفزازية مهينة لكرامتهم الآدمية لا يشبه ولا يليق بسلوك إدارة مؤسسة تعليمية مما استدعى إلي تقديم استقالات جماعية من الجامعة ومغادرة مدينة الدويم احتجاجا" على الإقصاء العنصري وسوء المعاملة بحقهم كطلاب دارفور دارفور.
عليه وبناءا" على ما ورد تؤكد الجبهة الشعبية المتحدة قطاع الشباب الآتي :. * ندين الممارسات اللاخلاقية بحق طلاب دارفور *نطالب إدارة جامعة بخت الرضا بإعادة الطلاب المفصولين تعسفا" إلي قاعات الدراسة * نظام الخرطوم وإدارة الجامعة هما المسؤولان مسؤولية كاملة ومباشرة عن ما يترتب من نتائج حول ما جرى *على المنظمات الدولية والإنسانية وأصحاب الضمير الحي الوقوف مع قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا * ندعو كل الشعب السوداني الوحدة من أجل قضايا الوطن وإسقاط نظام العنصري
المركزية العامة للجبهة الشعبية المتحدة قطاع الشباب UPF/Y 18/يوليو/2017م ////////////////