إلى كل المنظمات المعنية بحقوق الانسان ومتابعة الإنتهاكات التى تحدث فى السودان من قبل حكومة الخرطوم: الموضوع : الطلاب السودانيين من إقليم دارفور بجامعة بخت الرضا

التفاصيل نشر بتاريخ: 18 تموز/يوليو 2017