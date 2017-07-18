إلى كل المنظمات المعنية بحقوق الانسان ومتابعة الإنتهاكات التى تحدث فى السودان من قبل حكومة الخرطوم: الموضوع : الطلاب السودانيين من إقليم دارفور بجامعة بخت الرضا
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بالإشارة للموضوع أعلاه وفى غضون الثلاثة شهور المنصرمة (4/5/6) من العام 2017م تعرض الطلاب السودانيين من إقليم دارفور بجامعة بخت الرضا إلى أبشع أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان حيث تم إستهدافهم إستهدافا عرقيا ولونيا من قبل أجهزة الشرطة والأمن التى تتبع لنظام المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان. تم الهجوم عليهم فى منتصف الليل داخل سكناتهم وإفراغ الداخلية المخصصة للطلاب , ثم بعد ذلك إتخذت إدارة الجامعة إجراءات تعسفية ضد الطلاب السودانيين من إقليم دارفور ، حيث قامت بفصل عدد (14) طالب من طلاب طلاب الإقليم بالجامعة دون أي مساءلة أو تحقيقات أو إجراءات قانونية معروفة وبدون أي ذنب إقترفوه سوي إنهم من إقليم دارفور !!.
قام الطلاب فيما بعد بتكوين لجنة لمتابعة أمر الطلاب المفصولين تعسفيا ومقابلة إدارة الجامعة ولكن مدير الجامعة وعمادة شؤون الطلاب رفضوا مقابلة اللجنة ، وأصرت إدارة الجامعة علي قرارها التعسفي , مما دفع الطلاب السودانيين من إقليم دارفور ممثلين فى رابطة طلاب دارفور بالجامعة والذين يزيد عددهم عن ألف طالب وطالبة بإتخاذ إجراء جماعى وهو تقديم (إستقالات جماعية) من جامعة بخت الرضا ، والذي حدد له يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2017م كرد فعل للفصل التعسفى الذى تعرض له زملائهم بالإضافة للضغوط الأمنية والمضايقات التى يتعرضون لها يوميا بشكل إنتقائي داخل الحرم الجامعى وخارج أسوار الجامعة في الأحياء والأسواق والأماكن العامة والإستدعاءات الفردية من قبل الأجهزة الأمنية دون أسباب مما يعنى أن هنالك إستهدافا ممنهجا ضد الطلاب السودانيين من إقليم دارفور.
عليه وبناءا علي ما تقدم نرجو من كل المنظمات المعنية خارج وداخل السودان بمتابعة ومراقبة حالة حقوق الإنسان بالسودان والتدخل العاجل وتصعيد الأمر لإيقاف هذه الإنتهاكات وإعادة الطلاب المفصولين والضغط على النظام لإيقاف الترويع والإستهداف الذي يحدث للطلاب داخل الحرم الجامعى وخارجها ومنع الإعتقالات والإستدعاءات التعسفية .
تقرير : الأستاذ /عبد الباسط محمد محمد يحي المحامى والناشط الحقوقي 18 يوليو 2017م