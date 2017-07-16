مفكر وأديب سعودي يناشد حكومة خادم الحرمين لإطلاق سراح سودانين موقوفين في السجون السعودية
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القاهرة 16 يوليو 2017
دعا التحالف العربي من أجل السودان حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإفراج عن سودانين موقوفين منذ ديسمبر العام الماضي، بطلب من الحكومة السودانية لتضامنهم مع العصيان المدني الذي دعت له قوى معارضة، إحتجاجاً على قرارات حكومية برفع الدعم عن المحروقات والدواء في سبتمبر 2016م وذلك عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي. وإعتقلت السلطات السعودية في ديسمبر من العام الماضي كل من أبو القاسم سيد أحمد والوليد إمام وعلاء الدين الدفينة، بطلب من السلطات السودانية لتعبيرهم عن آرائهم بتأييد الدعوة لـ"العصيان المدني". وناشد عضو التحالف العربي من أجل السودان الأديب والمفكر السعودي محمد زايد الألمعي، حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإفراج عن السودانين المحتجزين لدى سلطات المملكة وقال: أن علاقات الشعبين السعودي والسوداني علاقات تاريخية قوية لا تشوبها أي خلافات، وأكد أن الإخوة السودانيين في المملكة العربية السعودية يعدون من أفضل الجاليات، التزاماً بالقوانين وانضباطاً وإخلاصاً واهتماماً بحسن العلاقة وتابع: إحصائيات الجهات المختصّة تثبت ذلك، وقال الألمعي "كما علمت ان السودانين الثلاثة المحتجزين ظلوا يعملون لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية وملتزمين بقوانينها ولم تدون ضدهم اي تهمة جنائية تمس سيادة الدولة"، ودعا الألمعي حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإفراج عن المعتقلين ومراعاة ظروفهم الاسريه. وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه البالغ لإستمرار إحتجاز هؤلاء السودانين في السجون السعودية، لفترة قاربت العام دون وجود تهمة بحقهم أو قيامهم بأي نشاط معادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين, ودعا التحالف العربي المملكة العربية وبقية دول الخليج بعدم السماح للسلطات السودانية بإستخدام أجهزة أمنهم لإستهداف السودانين وتصفية حساباتها معهم. وأعرب التحالف العربي من أجل السودان عن أسفه الشديد لترحيل الصحفي والناشط علاء الدين الدفينه، إلى السودان وتسليمه للسلطات الأمنية، بحسب الأنباء الواردة من الخرطوم، مايعرض حياته للخطر الشديد لعدم توفر أي معلومات عنه، وخصوصا أن سجل السودان في حقوق الإنسان معروف بأنه الأسوء في الوطن العربي بسبب ممارسات جهاز الأمن التي تتجاوز الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وحمل التحالف العربي السلطات السودانية مسؤولية صحة وسلامة الدفينة في حال تعرضه لأي خطر يهدد حياته. ويؤكد التحالف العربي من أجل السودان لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأنها مهما حققت من مكاسب بعلاقاتها مع السلطات السودانية في الوقت الراهن، فإنها قد تخسر علاقاتها بالشعب السوداني مستقبلاً، فإنّ علاقات الشعوب هي الباقية وستظل دائمة ولن تنقطع مهما كان، وطالب التحالف حكومة خادم الحرمين الشريفين بضرورة النظر إلى عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط بين شعبي البلدين. وناشد التحالف العربي من أجل السودان نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان وجميع السفارات، بالتدخل العاجل وإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والإفراج عنهم والضغط على حكومة المملكة العربية بعدم ترحيلهم إلى السودان، والإفراج عن علاء الدين الدفينة المعتقل لدى جهاز الأمن السوداني. http://acsudan.org/?p=1687
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