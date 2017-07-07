رابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية
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نعي اليم:
تنعى رابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية للشعب السوداني عامةً ولشعب اقليم جبال النوبة علي وجه الخصوص القائد و المناضل:عطرون عطية .
تلقينا اليوم بأسىً عميق وألم ممض خبر رحيل القائد المخضرم والشخصية الوطنية واحد قادة النضال السلمي لشعب جبال النوبة، الراحل: عطرون عطية ، عن عمر يناهز الثمانيين.
تعرب الرابطة عن كامل تضامنها مع أسرة الراحل، واصدقائه ومحبية وزملائه في النضال والعمل العام، متمنية من الله ان يلهمهم جميعاً الصبر وحسن السلوان.
حيث يعد الراحل من ابرز الرموز التاريخية لنضال شعب الهامش السوداني بصفة عامة واقليم جبال النوبة علي وجه الخصوص، حيث انخرط مبكراً في النضال من اجل الكرامة الإنسانية و الحقوق لشعب جبال النوبة بتفانى واخلاص مشهودين، ويعد الراحل مع رفاقه من الاقليم من جيل المؤسسين لأتحاد عام جبال النوبة ، حيث رفض ان يذهب كنائب برلماني للتفرغ لشئون الحزب وهو اول من شغل منصب السكرتير العام لاتحاد عام جبال النوبة في العام 1964م
كان الراحل شجاعاً ومقداماً فيما يتعلق بحقوق الاقليم، ومن المواقف الشجاعة التي سجلها له التاريخ، قيامه في العام 1962م بالتظاهر وحيداً بلافتاته أمام مباني وزارة العدل مطالباً السلطات بإلغاء ضريبة الدقنية المهينة عن كاهل شعب الاقليم وهو ما تحقق لأحقاً بفضل مجهودات جيلهم من المناضلين الأوائل.
والرابطة اذ تنعييه، تنعي فيه رجلاً وقائداً ربط حياته كلها، منذ فتوته المبكرة حتى آخر نفس له ، بالنضال والعطاء والعمل العام من اجل الحقوق العادلة وإ نهاء الظلم.
ذهب الراحل في طريق الأرض كلها، الا ان سيرته العطرة ستبقى لتنير طريق المناضلين نحو غداً افضل لشعبنا.
رابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية.