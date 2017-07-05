مؤتمر الوحدة الاندماجية: حركة تحرير السودان للعدالة /حركة تحرير السودان الوحدة / حركة العدل والمساواة -عبدالله جنا
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البيان الختامي للمؤتمر
تحت شعار (الوحدة -الصمود -التحدي) الشعب السوداني الأبي ، الرفاق الأشاوس في كل الجبهات ، لقد ظللتم تتابعون الساحة السياسية و النضالية ، لسنوات عدة آملين عن تنتصر ثورتكم ، المجيدة ، و يتحرر الوطن من الطغاة ، و ينعم الجميع بالأمن و الاستقرار و الرخاء ، ولم يتحقق ذلك نسبة لارتباطه بعدة جوانب أساسية لم تتوفر ولكننا ساعيين لتحقيق ذلك حتى تصل الثورة لمبتغاه . إيمانا منا ، و وفاءا لشهدائنا ا، بوحدة الثورة و الثوار فكريا ، سياسيا و عسكريا؛ و عدالة القضية ، وعملا بمبدأ الثورة و تلبية لدعوات؛ النشطاء و الطلاب ، النازحين و اللاجئين ؛ أجرينا مشاورات واسعة مع كل القوى الثورية من أجل وحدة المقاومة بطريقة جدية لإسقاط النظام و تأسيس دولة المواطنة؛ ابتدرنا نحن الحركات الثلاثة إلي أن يلحق بنا الرفاق. بعد مشاورات دامت لقرابة العام توصلنا الي عقد مؤتمر للوحدة ، بدأ المؤتمر في التاسع والعشرين من شهر يونيو الي الثالث من شهر يوليو للعام السابع عشر بعد الالفين 29/06/2017—03/07/2017 ؛ في الصحراء الكبرى ، بحضور كل القيادات السياسية و والشبابية و ممثلين عن النازحين و اللاجئين؛والمكاتب الخارجية و بحضور وفود من القوى الثورية متمثلة في حركة تحرير السودان (مناوي ) حركة تحرير السودان (عبدالواحد ) حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي تم تداول الوضع الثوري الراهن و تقييم أداء الثورة في الفترة السابقة ، وبعد نقاش طويل ومستفاد في جو سادة فيها الروح الثورية والتزام بالنظم والأعراف الديمقراطية قرر المؤتمرون الآتي :- 1- دمج الحركات الثلاثة تحت قيادة واحدة تحت مسمي (تجمع قوي تحرير السودان ) 2- تم وضع النظام الأساسي للحركة 3- تم انتخاب السيد / مبارك محمد أحمد (زنقة ) رئيسا للمؤتمر و بإشراف رئيس المؤتمر و الحضور تم انتخاب :- -السيد / محجوب عبدالله إسحاق (اغبش) – رئيسا لمجلس التحرير الثوري -الأستاذ / أحمد محمد سليمان – نائبا لرئيس المجلس -الأستاذ / الطاهر أبوبكر حجر – رئيسا للحركة -الأستاذ / عبدالله يحيى – نائبا للرئيس و بإشراف رئيس المؤتمر ،و رئيس مجلس التحرير الثوري و نائبه و رئيس الحركة و نائبه تم تعين الآتي : - الجنرال/ عبدالله بشير جالي (جنا ) – قائدا عام للجيش - الجنرال / عبود آدم خاطر – نائبا للقائد العام - الجنرال / أحمد عبدالله بشير (ابوتنقا ) – رئيسا لهيئة الأركان
وبهذا ختم المؤتمر و ستواصل الإجتماعات لإكمال الهيكلة في المكاتب التنفيذية و التشريعية و العسكرية. كما نناشد كل الرفاق للإسراع لتكملة وحدة كل الحركات الثورية