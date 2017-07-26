خطاب مفتوح للدكتور محمد طاهر ايلا .. بقلم: نجيب عبدالرحيم ابواحمد

سعادة الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
لا يختلف إثنان على أن مدينة ودمدني كانت منبعاً للنجوم في شتى المجالات الفنية والثقافية وخاصة كرة القدم وكانت تغذي أندية العاصمة المريخ والهلال والموردة والنيل وبقية أندية الولايات إضافة المنتخبات الوطنية والدول العربية بأعظم لاعبين في كرة القدم ويعد اللاعب عمر النور لاعب الرابطة مدني الذي لعب لنادي الزمالك المصري وقدم مستويات تفوق الوصف مع فريق الزمالك وأطلقت عليه الجماهير المصرية لقب الغزال السمر وترك بصمة فنية في الملاعب المصرية لن يمحوها غبار الزمن وكان من أكثر اللاعبين الذين أحرزوا أهداف في مباريات القمة المصرية أهلي زمالك ولا ننسى النجوم الأخرى على سبيل المثال ولا الحصر الأسطورة بابكر سانتو والعبقري سيد مصطفى رحمة الله عليهما وسمير صالح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا وإبراهيم محمد علي (ابراهومه) الأصل أفضل لاعب وسط في إفريقيا والفاضل سانتو والإسيد رحمة الله عليه والإمبراطور خضر الكوري أفضل مدافع في إفريقيا وأولاد الله جابو مجوب والسر وعثمان وحموري الكبير والصغير وجعفر نوبة وقاسم سنطه رحمة الله عليها والفاتح رنقو وود اللمين وعباس ركس والحارس إبراهيم بدوي والريح جادين رحمة الله عليها والرشيد حسين والسر بدوي وخالد السيد وغيرهم من النجوم الكبار نستسمحهم العذر لعدم ذكر أسمائهم لأنها تحتاج إلى مساحات كبيرة. سعاد الدكتور ايلا الأكاديميات الرياضية له دور كبير في إيجاد ثقافة رياضية متطورة في الولاية وبناء مجتمع رياضي يحرص على الاهتمام بالانجازات والمنافسات الرياضية الإقليمية والدولية باعتبارها الوجهة التي تقصدها المواهب الرياضية من أبناء الولاية لصقل مواهبهم منذ الصغر بطريقة علمية مدروسة ووفق معايير عالمية ليعتبر قاعدة انطلاق في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود منها في المستقبل القريب لا شك أن الأكاديميات الرياضية في كل دول العالم ساهمت بقدر كبير في صناعة اللاعب الرياضي المؤهل والمحترف ليس في لعبة واحدة فحسب بل في جميع الألعاب من خلال البناء والتخطيط والإعداد الجيد لمثل هذه الأكاديميات التي حملت على عاتقها مسؤولية إعداد وتأهيل اللاعبين العالميين منذ الصغر (والتعليم في الكبر كالنقش على الماء). نرجو من سعادتكم التصديق لهيئة أكاديمية رموز ونجوم ودمدني بمنحها قطع أرض لتشيد عليها الأكاديمية من أجل توفير بيئة رياضية عالية المستوى والارتقاء بمستوى الرياضة وإعداد كوادر رياضية مدربة تدريباً بدنياً وعلمياً وتربوياً بما يفي باحتياجات المجتمع الرياضي في ولاية الجزيرة وتعود حاضرة الولاية مدينة ودمدني (أرض المحنة) إلى سيرتها الأولى وتحقيق الإنجازات الرياضية إقليمياً ودولياً. نجيب عبدالرحيم ابواحمد عن هيئة أكاديمية رموز ونجوم ودمدني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.