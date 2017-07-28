ممنوع الدهشة .. بقلم: عثمان ميرغني

تصور أن يودعك في الصباح ابنك الصغير وهو في طريقه إلى المدرسة.. أيهما أكثر هلعا لقلبك.. الإشاعات الغبية التي أطلقها البعض، وصدقها الغالبية عن عصابات قطع الغيار البشرية، التي تسرق الأطفال، والنساء، والرجال- أيضا- من الشارع العام، وتفككها مثل السيارات؛ لتنتقي قطع الغيار البشرية المناسبة.. وتهربها للبيع في أسواق تنتظرها في أوروبا، وغيرها.. أم تخشى عليه من مصيبة أخرى حقيقية، وليست إشاعة ومؤكدة رسميا. طالع الخبر الرئيس في صحيفة “التيار” الْيَوْمَ.. معلومات رسمية تكشف أن أكثر من مائتي مدرسة لمرحلة الأساس ليس فيها مرافق صحية.. التلاميذ الصغار عليهم أن يكونوا مخلوقات من كوكب آخر لا تحتاج إلى مطلوبات الحياة البشرية الطبيعية.. ابنك يجب أن يمارس مبدأ (تقدير موقف) العسكري.. ويقضي ساعات النهار في المدرسة دون حاجة إلى المرافق الصحية حتى يعود إلى البيت بعد الثالثة عصرًا. أيهما أكثر خطورة.. إشاعة خطف ابنك.. أم حقيقة كونه مخلوقًا من كوكب لا يحتاج سكانه إلى دورات المياه؟. كثيرون سيظنون أن الأمر سببه شُح المال.. حكومة لا تملك المال الكافي لتأهيل المدارس بدورات مياه.. لكن هذا ضرب من حسن الظن.. الأمر أسوأ. لماذا نفتش مدارس الأساس، وفِي الأحياء الفقيرة.. بدلًا عن ذلك لماذا لا نفتش مؤسسة تعليمية مرموقة، وفِي قلب الخط الأخضر من العاصمة- بالتحديد- جامعة الخرطوم.. هل هناك مرافق صحية، دورات مياه وغيرها مناسبة لمثل هذه الجامعة، التي يفخر بها السودان كلّه؟. دعك من طلاب الجامعة.. هل تتوفر دورات مياه مناسبة لأساتذة جامعة الخرطوم؟، فضلًا عن مدرس أساس في حي طرفي بالخرطوم؟. ولماذا نحرج جامعة الخرطوم بهذا السؤال.. لماذا لا نسأل هل تتوفر دورات مياه في مقر ولاية الخرطوم، الذي انتقلت إليه في المقر السابق لأهم وزارة.. وزارة التخطيط العمراني جوار مجمع النصر السكني؟. هذه المباني صممها مهندسو التخطيط العمراني لتكون مقرا لوزارتهم.. لكنهم نسوا دورات المياه.. تمامًا مثل برج إداري في قلب الخرطوم في يوم تسليمه اتضح أن التصميم لم يستوعب الحاجة إلى دورات المياه. إذا فكرت يومًا التمتع بمنظر النيل الجميل مشيًا على الأقدام، أو بالسيارة من برج الاتصالات حتى كبري النيل الأبيض في ملتقى النيلين فتأكد جيدًا ألّا تكون في حاجة إلى دورة مياه طوال ساعات (متعة!!!) التجول على الشاطئ.. وأرجوك لا تسألني السؤال الغبي عن كيف يتصرف الآلاف الذين يتمتعون بالجلوس حول ستات الشاي على امتداد هذا الشارع.. أغلب الظن أن الأمر متروك لتصرفهم- الضمير يعود إلى مرتكبي متعة التنزه في شاطئ النيل. هل ما زلت مندهشًا من وجود مائتي مدرسة أساس بلا دورات مياه؟!.