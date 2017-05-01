تنشيطي المؤتمر الوطني : او بقايا الاشواق!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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*يعقد المؤتمر الوطني مؤتمره التنشيطي العام الرابع بحضور قياداته وبعضا من الغاضبين والمغاضبين والمنشقين والطامعين والطامحين وحارقي البخور وماسحي الجوخ والحاكمين والمنتظرين ان يحكموا الي يوم الدين ,وبرغم حالة التفاؤل التي بدت عليهم رغم رأينا بان تفاؤلهم تفاؤلاً لا تستقيم له المقدمات , فالمشهد السياسي في اجماله شديد العتمة ولا يدعوا لأي درجة من درجات التفاؤل فقفة الملاح تأخذ جل المال, وكل الفكر وكل المكابدة. ليس بحثا عن الرفاهية انما بحثا عن ادنى حقوق الحياة، والمؤتمر الوطني وهو يسعى سعيه الدؤوب نحو اعادة عجلة التاريخ ليبدا دورة جديدة بزي يريد ان يلهمنا بانه زيًّا جديدا بينما هو ذلك الزي الرث البالي الذي الفناه وعرفناه ثمانية وعشرين عاما حسوما , والمؤتمر التنشيطي العام ينظر له اهل السودان علي انه مجرد لمة اسلاميين اضاعوا الاسلام والسودان .
*الذي يدعوا للدهشة والحيرة هو اصرار هذه الجماعة علي مواصلة هذه المسيرة في الحكم المنفرد الذي حكمت به البلاد وتحكمت في العباد كل هذه المدة ولم تكتفي بذلك بل عادت تحشد الوفود وتهيئ ارض المعارض وارض المعسكرات ليقوم الحزب الحاكم بمؤتمره التنشيطي ويحدثنا عن براعة التنظيم واستعراض القدرات التنظيمية ,ولا ندري هل يريدون القول بانهم منظمين وقادرين علي الاجتماع والخروج بقرارات وتوسيع المواعين الديموقراطية وما الي ذلك من لغة تجري علي لسانهم ولا تعرفها ممارساتهم في الواقع ,وان الشعب السوداني الصبور جد ممتن للمؤتمر الوطني وحركته الاسلامية وهم يقدمون لنا اجمل هدية تتمثل في انه لن يستطيع احد خداعنا باسم الاسلام مرة اخرى , فان التشويه الذي لحق بالاسلام من هذه التجربة يحتاج لمضاعفات مضاعفة من مثل السنوات التى حكمتنا فيها الانقاذ حتي يتسنى لنا التفريق بين الاسلام وما قاموا به باسم الاسلام فالخدمة الجليلة هي ان تشويه الاسلام نفسه اصبح طريقا للبحث عن الاسلام الحق والعدل والخير والسلام . *ونحن هنا لانصادر حقهم في حرية التنظيم ولانحرمهم الاستمتاع بماحصدوه من اموال ضخمة وعقارات فخمة وكنوز جمعوها من دم قلب هذا الشعب ، ولكن نطالبهم ان يرجعوا لصرخة الرئيس التى اعلنها عبر صحيفة الشرق في كلمة واحدة .. كفاية، وان شعبنا اليوم وبعد كل صبره الجميل على المكاره يؤكد على حرصه ليمارس حقه في الحياة و الحرية ..اما جماعة الاسلام السياسي في مؤتمرهم التنشيطي هذا فهو لايزيد عندنا عن انه تعطش لبقايا الاشواق عند اعضاء الجماعة!!وسلام ياااااااااوطن.. سلام يا (أكد حامد ممتاز الأمين السياسي للمؤتمر الوطني أن السودان يتمتع بحرية لا توجد في معظم الدول الأخرى، مبيناً أن الدولة لا تمانع في ممارسة الأحزاب لنشاطها، بل تعمل على حمايتها وفقاً للإجراءات المتبعة،) والحزب الجمهوري كيف ياحامد ياممتاز ؟!عاشت الحرية الغير موجودة في الدول الاخرى .. وسلملي عليها ..وسلام يا.. الجريدة الاثنين 1/5/2017