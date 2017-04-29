لوزارة الإرشاد : الفتنة من هنا!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن
*كثيراً مانعينا على وزارة الإرشاد والأوقاف منذ اربعة اعوام او تزيد , ان النهج الذي تسير عليه فيما يخص الكنسية الانجيلية ودعمها غير المحدود للجنة غير الشرعية التي وضعوا علي راسها القسيس حمد محمد صالح و الذي يجتهد بمناسبة و غير مناسبة ان يمجد ادارة الكنائس بوزارة الارشاد و يحدثنا عن التسامح الديني وعن عدم معاناة المسيحيين في الوقت الذي يوقع فيه العقودات لمن يُسمون بالمستثمرين في املاك الكنائس بل و حرم الكنسية نفسه لم يسلم من هذه الاستثمارات العجيبة و التي وقعت عقوداتها لعشرات السنين بيد حمد و لجنته و مباركة إدارة شؤون الكنائس التي تصر على القيام بادوار خارج صلاحيتها كادارة .
* و وزارة الارشاد و الاوقاف تمارس عدم الحيدة في اصرار غريب فهي ما فتئت تصدر القرارات للنيابة و الشرطة لتعلن لهم ان لجنة حمد هي اللجة الشرعية و الوزارة تعلم باحكام القضاءوخاصة ذلك الحكم التاريخي الذي اصدره مولانا دكتور محمود على ابراهيم , قاضي محكمة الطعون الادارية العليا و الذي حكم بعدم شرعية و قانونية لجنة حمد واثبت انها ليست بذات صفة ، وعدم حياد وزارة الإرشاد والأوقاف تجلى في التعامل مع التنفيذرقم (4)/2015بتاريخ 20/11/2016وللأسف لم تمتثل الوزارة لأمر المحكمة ، بل إدعت أن هنالك لجنة جديدة ، وعندما سالناهم اذا كانت هذه اللجان تملك هذه الشرعية المدعومة من الاوقاف فلماذا لاتتقدم للمحاكم وتشتكي لجنة المهندس/ رأفت سمير وقسيس يحي نالو وقسيس داؤود فضل ؟! الوزارة تعلم علم اليقين ان ماتقوم به في هذه الكنيسة هو الفتنة الدينية بعينها ، فلمصلحة من يحدث مايحدث؟! *وفى غضون الايام الماضية اجتمع السنودس بمكاتبه وتمت الاجتماعات في جو مشبع بالمحبة والسلام ، ثم تحركت خفافيش الظلام بعد الاجتماعات بايام لتحتل السنودس ومعها قوات من الشرطة ، وتلقي الغضب على اسرة الغفير ، زوجته وثلاثة من اطفاله زغب الحواصل ، وهم في مبنى السنودس ووجدوا انفسهم نزلاء في حراسة القسم الاوسط امدرمان لمدة اثنتى عشرة ساعة ، ولاذنب لهم سوى انهم شعب الكنيسة الانجيلية المشيخية بالسودان، فهل هذا الوضع يمكن ان يرضي وزارة الارشاد والاوقاف ، وهى تتجاوز المهام الموكولة الى ادارة الكنائس ؟!ومايجري الان في مبانى السنودس ينذر بسود العواقب وقد نفقد يونان أخر في الكنيسة الانجيلية ، وهانحن نحذر وننذر فهل من مجيب؟ وسلام يااااااااوطن.. سلام يا احر التهانى للاستاذ / كمال عبدالكريم خيرالله والاستاذة جليلة امين فضل وهما يبدآن الخطوة الأولى في مسيرة الحياة حيث اكتملت بالأمس مراسم زواجهما الذى نرجو له ان يكون زواجاً عامراً بخيرات الدنيا والدين .. وسلام يا. الجريدة السبت 29/4/2017