أما آن لجلال وبلال وحزب الأخوان ان يترجلوا؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
التفاصيل
الزيارات: 407
سلام يا .. وطن
*يحكي التراث الصوفى ان احد اللصوص كان يمارس السرقة ، وفى ليلة وهو يتسور احد المنازل للسرقة إذ سمع هاتفاً (الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله) صدق الله العظيم . اجاب السارق : بلى قد آن فترك سرقته وتاب واناب واصبح تلكم القامه الصوفية الكبيرة , تذكرنا هذه الواقعة ونحن نطالع بيان الحزب الاتحادي الديموقراطي – جماعة الاصلاح والتغيير والذي واجهت به مجموعة (حزب الدقير اخوان) الذي مزق اوصال الحزب واضطر جماعة التخلق العاشر لتحمل ثورتها التصحيحية وإنبرت الأستاذة اشراقة لتقود حرباً ضد الفساد فى كل اشكاله وتكشف عن الاموال المنهوبة في الحزب وعن المحاربة القوية دفاعا عن شراكة الحزب فى المواقع الدستورية وعن الفساد في الممارسة السياسية , ولسان حالهم يقول الم يأن لهذه العصابة ان تترجل؟!
*وتقدمت مساعد الامين للتنظيم بالحزب الاستاذة اشراقة سيد محمود طاعنة في شرعية دكتور احمد بلال في تسمية شاغلي المناصب في الدولة , لكن بلال لم ينصاع لصوت القانون انما سعى للبحث عن شرعية مزعومة عبر مجموعة اطلق عليهم اسم المكتب السياسي ليفوضوه وقد فوضوه ثم قام بايداع الاسماء التي فوضته لدي مجلس الاحزاب علي انها المكتب السياسي المنتخب ولان الدستور يؤكد علي انه لا يحق لنائب الامين العام تكوين تنظيمات خارج الدستور بالنتيجة فان الجسم الذي فوضه باطل وبالتالي تفويضه باطل وهذا ما اكده قرار مجلس شؤون الاحزاب السياسية رقم م ش أ س / م ر /17 بتاريخ 20/3/2017م تحت عنوان (النظر في طلب السيد الامين العام المكلف للحزب الاتحادي الديموقراطي بايداع عضوية المكتب السياسي )وجاء القرار بعدم ايداع عضوية المكتب السياسي المقدمة بطلب من الامين العام المكلف للحزب . 2- علي الحزب تكوين اجهزته التنظيمية وفق الاطر الواردة بدستور الحزب . 3- اخطار الامين العام المكلف بالقرار . وبعد هذا نتساءل مع جماعة الاصلاح الم يأن لبلال وجلال ان يترجلا ؟! *الدكتور احمد بلال يصر علي الباطل وامين عام الحزب اختار الرحيل الي عاصمة الضباب تاركا موقفا ضبابيا وذمة مالية يلفها الضباب ونائبا للأمين العام تتسم كل مواقفه بالضباب فالمادة 12/ج والمادة 14/ج تنص علي ان سلطة التعيين سلطة مشتركة بين الرئيس والامين العام المنتخب ورئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي توفاه الله والامين العام المنتخب قدم استقالته من الحزب ونائب الامين العام المكلف يحاول الالتفاف علي الميت والمستقيل ظنا منه ان الحكاية سايبة حتي خرجت له اشراقة بنت سيد محمود تحزمت وتلزمت ووقفت قاطعة الطريق علي بلال وجلال وحزب الدقير اخوان لتفرض الاصلاح مبدأ ونهج وفكرة ولسان حالها ويقول الم يأن لهؤلاء نقط نقط..وسلام ياااااوطن.. سلام يا أسبلت عينيها وهى تنظر فى المرآة الى صورتها رات الصورة اجمل من الاصل ابتسمت ابتسامة بلهاء ، ضربت المرآة بالفرشاة انكسرت الفرشاة وبقيت المرآة تعكس كل عوراتنا السياسية مع سوءآت حكومتنا ..وسلام يا الجريدة الاربعاء 12/4/2017
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.