ادركنا وادرك كنانة، ياسيادة النائب الاول !! .. بقلم: حيدر احمد خير الله
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عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. *عندما طرح السيد النائب الاول برنامج اصلاح الدولة استبشرنا خيرا بان ثمة مرحلة جديدة تتنتظرها بلادنا بعد هذا الليل الذى طال واوصلها الى ان تتبوأ مكانا عليا فى مصاف الدول الفاشلة ، واستبشارنا ببرنامج الاصلاح ياتى من باب ان تاتى متاخرا خير من ان لاتاتى ، فالارهاق الذى اصاب اقتصادنا والتحديات التى واجهت بلادنا ولم تجد الا الفشل الذي يجعل من اى صرخة باتجاه الاصلاح تكون مدعاة للامل فى غد نحتاج أن يكون أفضل مما نحن فيه من عبث الساسة وسيادة الفساد وازدهار دولة المفسدين ..
*والمقال الذى كتبه زميلنا الرائع الاستاذ حسن وراق وهو ينعى مشروع سكر كنانة تحت عنوان ( مايحدث فى كنانة لايصدق ) تحدث فيه عن اجتماعات دبى التى تختار العضو المنتدب لشركة سكر كنانة من ضمن عدة مرشحين اورد منهم الاستاذ حسن ساتى العضو المنتدب لشركة لسكر النيل الابيض وهو زميل دراسة للعضو المنتدب السابق السيد المرضى والذى قاتل قتال المستميت ليظل عضوا منتدبا ، لولا اصرار الوزير السميح على الاطاحة به . والمرشح الثانى السيد حسن هاشم عروة مساعد العضو المنتدب لشؤون التسويق ولاندرى ماهو هذا التسويق لسلعة اصلا تسوق نفسها ، اما المرشح الثالث عبد الرؤوف ميرغنى فقد بدأ فى شركة كنانة الهندسية فى الادارة المالية ثم انتقل منها الى شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة وقد اوكل اليه ادرةمشروعي الرهد والسوكى كجزء من مهامها وبدأت بحوالى 700 الية زراعية عمل عبد الرؤوف على بيعها بحجة سداد مديونية البنك الزراعى ولم يبقى من الاليات سوى اقل من 10% ، المرشح الرابع هو ملهم الطيب ابن خالة حسن ساتى ومدير كنانة الهندسية تردد اسمه بفضيحة الاخفاق فى افتتاح مصنع النيل الابيض وماصاحب ذلك بحرج لرئيس الجمهورية عللوه بالسوفت وورد ، والمرشح الخامس ثابت محمد احمد المطيع المدير الحالى للابحاث الزراعية بشركة كنانة وهو شقيق للسيد المطيع محمد احمد مدير ادارة الحج والعمرة ، المرشح السادس هو حسن مفضل وهو يعمل بوحدة الخطط الاستراتيجية والمتقدم السابع للوظيفة هو السيد بكرى يوسف من مؤسسة السكر السودانية ، بقى ان نقول ان هذه الوظيفة مرتبها يبلغ 25 الف دولار شهريا بالاضافة للمخصصات ، هل رايتم من هذه الاسماء اسما من غير هذه المنظومة التعسة والتعيسة والتعاسة؟! * السؤال الذي يطل براسه اين السيد الوزير محمد يوسف وزير الصناعة؟! اين انت ياصديقى لماذا دبى وليس الخرطوم ؟ ومن هؤلاء الرجال الذين يريدون ان يعينوا من خارج البلد كانهم غزاة وليسوا مواطنين يؤدون عملا فى الخدمة المدنية ! نرفع الامر للسيد النائب الاول وهو يرعى برنامج اصلاح الدولة فان هذا البرنامج تهزمه هزيمة كبرى مثل مايجرى فى شركة كنانة ومثل هؤلاء الذين تضيق عليهم بلادنا فيبحثون عن مقر لاجتماعاتهم فى دبى ،نناشد السيد النائب الاول بان يدركنا ويدرك شركة كنانة..فان السيل قد بلغ الزبى وسلام يااااااوطن.. سلام يا الذي يحمل على اجنحة التغيير يبغي أن يوقد على سماوات الغدالخلاق احرف المحبة والسلام والوطن المرتجى عزا وشموخا وإباء..وسلام يا.. الجريدة الاثنين ٢٧/٢/٢٠١٧