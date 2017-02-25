الإمام الصادق: ينقل المشروع الجمهوري بتشويه!! ... بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا.. وطن
*بداية احر التهاني للسيد/ الصادق المهدى واسرته بزواج ابنه السيد / عبدالرحمن الصادق وزوجته السيدة مها كمال الدين ونسال الله ان يجعله زواجاً موفقاً مباركاً فيه وعامراً بكمالات الدين والدنيا وان يرزقهما الله الذرية الصالحة ، وفى مناخ مفاهيم الزواج التى حاولوا إلباسها الفكر الجمهوري نحب التوكيد على ان مشروع خطوة نحو الزواج في الإسلام والذى طرحه الأستاذ / محمود محمد طه منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ، وطبقه ابناؤه ودعوا اليه منذ ذلك اليوم وحتى اليوم وآخر الزيجات في الشهر الماضي كانت زواج الأستاذ / خالد متولى والأستاذة لمياء بادى ذلك الزواج الذى دمغه كاتب صحيفة التيار - إن كان عن غرض مغرض او عن جهالة - بأنه كان ( زواج تراضي ) بينما هو مشروع خطوة نحو الزواج في الاسلام وفى كل الاحوال من الواضح ان الكاتب لايعرف مشروع خطوة ولا زواج التراضي ولامبادرة الامام ، في هذا الزمن الصحفي الردئ ولنا عودة..
*وبعد كل هذه السنوات الممتدة والسيد الإمام يعرف تفاصيل المشروع الذى طرحه المعلم الشهيد الأستاذ / محمود محمد طه لحل مشاكل الزواج معتمداً البساطة وكرامة المرأة ، وبالامس واوردت الأخبار عن الإمام الآتى : (مؤكدا اعتداله الديني ومضطلعا بدوره كقائد ورائد لمنتدي الوسطية العالمي الامام الصادق وفي خطابه الذي القاه مساء اليوم في حفل عقد قران السيد عبد الرحمن يعلن عن حزمة توصيات خرجت بها لحنة كان قد كونها من علماء هيئة شئون الانصار للنظر في خصوصية الاسرة زواجا وطلاقا..واليكم التوصيات: أ/قبل العقد يتم شرح مسئوليات الزواج للمقبلين عليه... ب/ ان يباشرا العقد بنفسهما او بالوكالة ج/النص علي ان الطلاق لا يتم الا بعد التحكيم والاشهاد د/يجوز انهاء الزواج برغبة الطرفين ه/يمكن للزوجة ان تضع شرطا الا يتزوج عليها و/الزواج صار متعثرا بسبب الاسراف في الصرف والعادات الاجتماعية ز/يجب قيام مسح اجتماعي بين الشباب للاتفاق علي صيغة للزواج الميسر يلتزم بها الكافة ح/ان تتبني هيئة شئون الانصار مشروع الزواج الميسر ط/ تكوين صندوق وقف للزواح..) *واجب علينا ان نشكر السيد / الإمام الصادق المهدي وهو ينقل مشروع الفكر الجمهوري نصاً وروحاً وان لم ينسبه لصاحبه وحوله الى هيئة شئون الانصار واطلق عليه اسم الزواج الميسر ، واول تشويه تم لمشروع خطوة نحو الزواج في الإسلام هو موضوع الصندوق الوقفي للزواج ، فكيف يكون اليسر طالما ان الامر سيعتمد على الصندوق وسيظل البذخ موجوداً بينما مشروع خطوة يمنع تقديم الحلوى وينحصر في البلح ،ومشروب الكركدي ويحصر المهر في جنيه واحد لان المهر الحقيقي للمراة كرامتها وحقها في الطلاق وعدم التعدد عليها ، فماهى قيمة هذا الصندوق؟! شكراً سيادة الإمام ونحن على يقين من انك سترد الأمر لأصحابه فهو ليست مبادرة ولاجديدة ولاعلاقة لها بهيئة شئون الانصار ، انما هو كتيب خطوة نحو الزواج في الإسلام للاستاذ / محمود محمد طه ..وسلام يااااااوطن.. سلام يا (قال القانوني د. علي السيد بأن التعديلات الدستورية المقترحة من جانب المؤتمر الشعبي فيما يختص بعقود الزواج تبيح زواج المسلمة من النصراني واليهودي والبوذي واللاديني، بالاضافة الى اباحة زواج المسلم من المرأة التي لا دين لها. ) طيب مالوا ؟ الجماعة اتسقوا مع انفسهم تماماً .. الدين عندهم مجرد سلعة ومتين كان عندهم دين؟!.. وسلام يا.. الجريدة السبت 25/2/2017