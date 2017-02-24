إعلان مجاعة الجنوب مقدمة لمجاعة السودان!! .. بقلم: حيدراحمد خيرالله
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سلام يا.. وطن
*إعلان دولة الجنوب للمجاعة كان خبراً مؤسفاً جداً ، ومؤشراً بل نتيجة لمقدمات عديدة توجت بهذا الإعلان ، وهو إنذار لما سيؤول اليه الحال عندنا فى الشمال ان لم يتم تدارك الأمر قبل وقوع الكارثة ، فبالنظر للآفات التى تؤثر على القطاع الزراعي وخاصة القطاع الزراعى المطري فالشاهد ان الزراعة لم تعد مجزية للمزارع ، فى ذات الوقت نجد جميع الدول تدعم الزراعة ففى كندا واستراليا وروسيا واميركا تدعم زراعة القمح بينما نحن على العكس تماماً نعمل على نهب المزارع برفع تكلفة الإنتاج حتى صار الأمن الغذائي يواجه اكبر المهددات ، التى تجعلنا ننظر لإعلان مجاعة الجنوب كمقدمة لإعلان مجاعة السودان . *وفى إطار منظومة صناعة الجوع إبتدعت الإدارة الأمريكية تسويق القمح عبر المعونة الامريكية المجانية والتى تحولت الى قروض بدون فوائد ثم تطورت لقروض بفوائد مع أساليب الدفع الميسر ، وكل ذلك دعماً للمزارع الامريكي وإستدامة السوق له وذلك بتغيير نمط الغذاء الحضري لسكان المدن ، ففى بلادنا اختفت (الكسرة) وانزوى الدخن والذرة ، وهذا الوضع اورث اقتصادنا الديون الكبيرة فبعد توقف المنح والقروض الميسرة فى زمن حكم الامام الصادق المهدى وماقبله تراكمت الديون والتى تتصاعد الآن فوائدها تصاعداً اوصلها الى اكثر من خمسين مليار دولار لأجل ان نأكل الرغيف والباسطة والبيتزا ، وكنا فى حل من ذلك لو استمرينا فى دعم انتاج الذرة والدخن بدلا عن منافسة المواطن فى التصدير. *وحكومتنا التى تفتقر للرشد والتخطيط الأقتصادي السليم لا تلجأ للحل الحقيقي الجاد لكنها بدواعي الهلع لتحصل على العملات الأجنبية تقوم الحكومة بتصدير ستة ملايين طن ذرة التى يجري تصديرها الآن على تلك الطريقة إياها ونعنى بها طريقة التخصيص لمصدرين بعينهم وليس عبر العطاءات المفتوحة لكل المصدرين ، والتصدير الذى يتم فانه يخلق فجوة داخلية تؤدي الى رفع الأسعارمحلياً وقد بلغ ربع الذرة اليوم خمسين جنيهاًوبناءً على هذا فان الأسرة المكونة من ستة افراد يحتاجون لربع ذرة كل ثلاثة ايام ممايعني عشرة ارباع فى الشهر بمبلغ خمسمائة جنيه ، بينما الحد الأدنى للأجور اربعمائة وعشرون جنيهاً ، اليس هذا المنطق هو نفسه الذى يؤكد ان إعلان مجاعة الجنوب هو مقدمة لإعلان مجاعة السودان ..وسلام يااااااوطن.. سلام يا ( قال السيدالرئيس أنه قد فتر من الحكم وانه لن يترشح فى العام 2020)شكراً لهذا الوعد لكن من يقنع البقية بانهم فتروا؟! الفتر الفتر القطر القطر السفرالسفر ، وسلام يا الجريدة الجمعة 24/2/2017